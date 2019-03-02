Новосибирские артисты показали лучшие ювелирные украшения

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Новосибирские артисты показали лучшие ювелирные украшенияРубрика: woman, культура
02.03.2019 13:55
Красоту драгоценных камней на выставке «Ювелирная Сибирь 2019» раскрывали актрисы «Красного факела».
Стилисты подобрали интересные образы для Дарьи Емельяновой, Ирины Кривонос и Клавдии Качусовой. На показе-фотосессии, прошедшем в новосибирском Экспоцентре, были представлены работы дизайнеров Майкла Мишу, Андреа Мараццини, которые привёз в Сибирь салон элитной бижутерии и аксессуаров «Сорока» (г. Москва), кольца от санкт-петербургского Дворца обручальных колец и изделия с бриллиантами от ювелирной компании «Альфа».
«Иногда правильно выбранный ювелирный аксессуар может помочь женщине открыть свои новые лучшие грани. Поэтому для проекта выбраны не просто модели, а самодостаточные красивые, талантливые яркие женщины, в том числе, актрисы с разными характерами и невероятным диапазоном возможностей», — поделились организаторы.
Отметим, что фотохудожником на показе выступила тоже актриса «Красного факела» Линда Ахметзянова.
Напомним, школьница из Новосибирска вышла на подиум в Милане.
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