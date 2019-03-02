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Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

Рубрика: общество

02.03.2019 18:27

Заявки на участие принимаются до 11 марта, аукцион в электронной форме состоится 15 марта.

Новосибирский театр оперы и балета объявил аукцион на поставку трёх партий театрального скотча на сумму свыше 2,2 миллиона рублей. Обеспечение исполнения контракта — 442,7 тысячи рублей. В аукционе могут участвовать субъекты малого предпринимательства.

Скотч театральный черный, белый и прозрачный должен быть поставлен тремя партиями в срок до 20 мая, 23 сентября, 20 декабря. Скотч должен быть с сильной фиксацией, не оставляющий следов на поверхности. Для эквивалентов заявленного скотча неизменными должны быть показатели негорючести, водонепроницаемости, удобства в использовании для сложных форм. Ширина ленты составляет 50 миллиметров.

Напомним, мэрия Новосибирска объявила аукцион на модернизацию 10 трамваев за 185 миллионов рублей.

Теги: НОВАТ театр

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мира

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

сегодня 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

вчера 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

вчера 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

вчера 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

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