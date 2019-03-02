Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

Заявки на участие принимаются до 11 марта, аукцион в электронной форме состоится 15 марта.

Новосибирский театр оперы и балета объявил аукцион на поставку трёх партий театрального скотча на сумму свыше 2,2 миллиона рублей. Обеспечение исполнения контракта — 442,7 тысячи рублей. В аукционе могут участвовать субъекты малого предпринимательства.

Скотч театральный черный, белый и прозрачный должен быть поставлен тремя партиями в срок до 20 мая, 23 сентября, 20 декабря. Скотч должен быть с сильной фиксацией, не оставляющий следов на поверхности. Для эквивалентов заявленного скотча неизменными должны быть показатели негорючести, водонепроницаемости, удобства в использовании для сложных форм. Ширина ленты составляет 50 миллиметров.

Напомним, мэрия Новосибирска объявила аукцион на модернизацию 10 трамваев за 185 миллионов рублей.