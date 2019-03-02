Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

фото с сайта прокуратуры Новосибирской области

Подельники представлялись сотрудниками госнаркоконтроля и вымогали ценности, угрожая огнестрельным оружием.

Новосибирский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего Андрея Клевинского, который в 2010 году создал в областном центре преступную группу. Пятеро соучастников во главе с Клевинским совершали разбойные нападения на наркоманов или распространителей наркотиков. Для убедительности при себе имели огнестрельное, травматическое и пневматическое оружие, резиновые палки и наручники.

Все члены банды получили срок ещё в 2014 году. Клевинский тогда скрылся и долгое время находился в розыске. Он уехал в Кемеровскую область и жил там по поддельному паспорту. Но на новом месте принялся за старое дело. Снова организовал преступную группу, которая занималась кражами из квартир.

Кемеровским полицейским на этот раз удалось задержать преступника. При проверке отпечатков пальцев и выяснилось, что за ним тянется серия преступлений в Новосибирске. В октябре 2017 года Клевинский был осуждён Ленинск-Кузнецким городским судом за 16 преступлений на территории Кузбасса, после чего сразу этапирован в Новосибирск для рассмотрения уголовного дела по разбоям.

«В период предварительного следствия Клевинский отказывался давать показания по предъявленному обвинению, ссылаясь на то, что он — другой человек и за чужие преступления не намерен отвечать», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В итоге суд вынес обвинительное заключение по восьми статьям уголовного кодекса. Клевинский по сумме двух решений судов получил 13 лет колонии строго режима с ограничением свободы на два года.

Напомним, в Новосибирске банда из семи молодых парней нападала на горожан в 2017 году.