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Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

Рубрика: проиcшествия

02.03.2019 12:00

фото с сайта прокуратуры Новосибирской области

Подельники представлялись сотрудниками госнаркоконтроля и вымогали ценности, угрожая огнестрельным оружием. 

Новосибирский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего Андрея Клевинского, который в 2010 году создал в областном центре преступную группу. Пятеро соучастников во главе с Клевинским совершали разбойные нападения на наркоманов или распространителей наркотиков. Для убедительности при себе имели огнестрельное, травматическое и пневматическое оружие, резиновые палки и наручники. 

Все члены банды получили срок ещё в 2014 году. Клевинский тогда скрылся и долгое время находился в розыске. Он уехал в Кемеровскую область и жил там по поддельному паспорту. Но на новом месте принялся за старое дело. Снова организовал преступную группу, которая занималась кражами из квартир.  

Кемеровским полицейским на этот раз удалось задержать преступника. При проверке отпечатков пальцев и выяснилось, что за ним тянется серия преступлений в Новосибирске. В октябре 2017 года Клевинский был осуждён Ленинск-Кузнецким городским судом за 16 преступлений на территории Кузбасса, после чего сразу этапирован в Новосибирск для рассмотрения уголовного дела по разбоям. 

«В период предварительного следствия Клевинский отказывался давать показания по предъявленному обвинению, ссылаясь на то, что он — другой человек и за чужие преступления не намерен отвечать», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области. 

В итоге суд вынес обвинительное заключение по восьми статьям уголовного кодекса. Клевинский по сумме двух решений судов получил 13 лет колонии строго режима с ограничением свободы на два года. 

Напомним, в Новосибирске банда из семи молодых парней нападала на горожан в 2017 году.

Теги: преступность суд

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Предложить новость

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Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

сегодня 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

вчера 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

вчера 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

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