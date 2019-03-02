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Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мира

Рубрика: общество

02.03.2019 16:00

фото с официального сайта универсиады

Чуть более 250 минут осталось до красочного трёхчасового шоу открытия главных молодёжных игр планеты в Красноярске.

Торжественное открытие Универсиады-2019 в Красноярске стартует в 20:19. В шоу будет показана история Сибири и её культурные традиции. Сценарий держится в секрете, однако известно, что хедлайнерами праздника станут Алексей Воробьёв, Зара, Нюша и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Режиссёром шоу открытия стал Илья Овербух.

Зрители увидят и традиционные этапы всемирных игр — парад спортсменов и зажжение Чаши огня. Тем, кто не смог присутствовать в Красноярске, можно увидеть церемонию открытия в прямом эфире на Первом канале и Матч ТВ, а также в соцсетях. Более того, трансляцию увидят в 60 странах мира. 

XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске – это первые в истории зимние студенческие игры, которые проводятся на территории России. На соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. 

Напомним, к Универсиаде-2019 в городе появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах. 

Теги: спорт Универсиада

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Предложить новость

Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мира

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

сегодня 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

вчера 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

вчера 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

вчера 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

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