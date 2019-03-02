Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мира

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Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мираРубрика: общество
02.03.2019 16:00
фото с официального сайта универсиады
Чуть более 250 минут осталось до красочного трёхчасового шоу открытия главных молодёжных игр планеты в Красноярске.
Торжественное открытие Универсиады-2019 в Красноярске стартует в 20:19. В шоу будет показана история Сибири и её культурные традиции. Сценарий держится в секрете, однако известно, что хедлайнерами праздника станут Алексей Воробьёв, Зара, Нюша и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Режиссёром шоу открытия стал Илья Овербух.
Зрители увидят и традиционные этапы всемирных игр — парад спортсменов и зажжение Чаши огня. Тем, кто не смог присутствовать в Красноярске, можно увидеть церемонию открытия в прямом эфире на Первом канале и Матч ТВ, а также в соцсетях. Более того, трансляцию увидят в 60 странах мира.
XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске – это первые в истории зимние студенческие игры, которые проводятся на территории России. На соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта.
Напомним, к Универсиаде-2019 в городе появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах.
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