Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

В учениях приняли участие около 40 спасателей из шести сибирских регионов.

В Хакасию съехались сотрудники МЧС Новосибирской и Томской областей, Тувы, Алтайского края и Республики Алтай для отработки беспарашютного десантирования в преддверии предстоящего паводка. Спасатели тренировались оказывать помощь с вертолёта, например, рыбакам на дрейфующей льдине или людям в зоне подтопления.

В качестве наблюдателей на тренировке присутствовали студенты Училища олимпийского резерва, которые в будущем получат профессию спасателей. Их часто приглашают на такие мероприятия, чтобы молодые люди изначально знали, какая работа их ждёт и какие в ней нюансы.

Напомним, семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления.