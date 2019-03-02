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Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8
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Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8Рубрика: общество
02.03.2019 14:58
фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области
В учениях приняли участие около 40 спасателей из шести сибирских регионов.
В Хакасию съехались сотрудники МЧС Новосибирской и Томской областей, Тувы, Алтайского края и Республики Алтай для отработки беспарашютного десантирования в преддверии предстоящего паводка. Спасатели тренировались оказывать помощь с вертолёта, например, рыбакам на дрейфующей льдине или людям в зоне подтопления.
В качестве наблюдателей на тренировке присутствовали студенты Училища олимпийского резерва, которые в будущем получат профессию спасателей. Их часто приглашают на такие мероприятия, чтобы молодые люди изначально знали, какая работа их ждёт и какие в ней нюансы.
Напомним, семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления.
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Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8
Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет
Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы
Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе
Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области
Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы
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