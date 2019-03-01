В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

Фото Виталия Волобуева

На показе детских ювелирных изделий участвовала самая титулованная девочка России.

Новосибирцы впервые смогли посетить выставку отрасли «Ювелирная Сибирь-2019». Мероприятие проходило с 28 по 3 марта. Среди участниц были модели, которые участвуют во всероссийских фестивалях и конкурсах красоты и талантов.

Особый акцент на выставке был сделан на детской моде. Ведущие ювелирные компании показали новые линейки украшений для маленьких модниц. Так, костромской ювелирный завод «Дельта» представил целую линейку Delta Kids, компания Pavlina показала новую коллекцию украшений из серебра, а ювелирный салон «Дарвин» привез изделия в виде животных с янтарем и множество разнообразных сережек, браслетов и брошек.















Специальным гостем на конкурсе стала самая титулованная девочка России Катерина Турсукова. В 2017 году она стала мини-мисс Российской Федерации, а в 2018 победила в международном конкурсе топ-моделей.

Напомним, 25 февраля 2019 года выбрали мисс «ФМШ-2019»