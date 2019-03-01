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В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

Рубрика: woman, общество

03.03.2019 09:00

Фото Виталия Волобуева

На показе детских ювелирных изделий участвовала самая титулованная девочка России.

Новосибирцы впервые смогли посетить выставку отрасли «Ювелирная Сибирь-2019». Мероприятие проходило с 28 по 3 марта. Среди участниц были модели, которые участвуют во всероссийских фестивалях и конкурсах красоты и талантов.

Особый акцент на выставке был сделан на детской моде. Ведущие ювелирные компании показали новые линейки украшений для маленьких модниц. Так, костромской ювелирный завод «Дельта» представил целую линейку Delta Kids, компания Pavlina показала новую коллекцию украшений из серебра, а ювелирный салон «Дарвин» привез изделия в виде животных с янтарем и множество разнообразных сережек, браслетов и брошек.

Специальным гостем на конкурсе стала самая титулованная девочка России Катерина Турсукова. В 2017 году она стала мини-мисс Российской Федерации, а в 2018 победила в международном конкурсе топ-моделей.

Напомним, 25 февраля 2019 года выбрали мисс «ФМШ-2019»

Теги: мода показ ювелирные изделия

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Лента новостей

Предложить новость

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Красноярский губернатор поговорил с президентом о погоде

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

вчера 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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