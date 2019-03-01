В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

Лента новостейПредложить новость
Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства
Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8
Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет
В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочекРубрика: woman, общество
03.03.2019 09:00
Фото Виталия Волобуева
На показе детских ювелирных изделий участвовала самая титулованная девочка России.
Новосибирцы впервые смогли посетить выставку отрасли «Ювелирная Сибирь-2019». Мероприятие проходило с 28 по 3 марта. Среди участниц были модели, которые участвуют во всероссийских фестивалях и конкурсах красоты и талантов.
Особый акцент на выставке был сделан на детской моде. Ведущие ювелирные компании показали новые линейки украшений для маленьких модниц. Так, костромской ювелирный завод «Дельта» представил целую линейку Delta Kids, компания Pavlina показала новую коллекцию украшений из серебра, а ювелирный салон «Дарвин» привез изделия в виде животных с янтарем и множество разнообразных сережек, браслетов и брошек.
Специальным гостем на конкурсе стала самая титулованная девочка России Катерина Турсукова. В 2017 году она стала мини-мисс Российской Федерации, а в 2018 победила в международном конкурсе топ-моделей.
Напомним, 25 февраля 2019 года выбрали мисс «ФМШ-2019»
Комментарии
Лента новостей
Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства
Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8
Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет
Статьи по теме
От случая к случаю
Как подобрать наряд для разных сценариев празднования Нов...
Универсальный наряд: вечером на бал, утром - в офис
Как выбрать наряд для корпоратива и как потом адаптировать его для будне...
Новости по теме
Популярное