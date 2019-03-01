Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства

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Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйстваРубрика: общество
03.03.2019 09:55
фото с сайта pixabay.com
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для агропромышленного комплекса.
Более 41 миллиарда рублей получат 75 регионов России на на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2019 году. Объём средств у всех регионов разный — от 330 тысяч рублей в Республике Алтай до четырёх миллиардов для Белгородской области.
Новосибирская область получит 134,3 млн рублей. Примерно столько же — 130 миллионов — поступит из федерального бюджета в Красноярский край и Томскую область. Для Омской области трансфер составит 190 миллионов. Кемеровская область получит достаточно небольшую поддержку федерального центра — 16,3 млн рублей.
Средства из федерального бюджета поступают в рамках ведомственного проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Эффективность трансфертов оценит Минсельхоз России.
Напомним, Новосибирская область получит из федерального бюджета 600 миллионов рублей на лекарства.
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