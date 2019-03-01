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Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства

Рубрика: общество

03.03.2019 09:55

фото с сайта pixabay.com

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для агропромышленного комплекса.

Более 41 миллиарда рублей получат 75 регионов России на на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2019 году. Объём средств у всех регионов разный — от 330 тысяч рублей в Республике Алтай до четырёх миллиардов для Белгородской области.

Новосибирская область получит 134,3 млн рублей. Примерно столько же — 130 миллионов — поступит из федерального бюджета в Красноярский край и Томскую область. Для Омской области трансфер составит 190 миллионов. Кемеровская область получит достаточно небольшую поддержку федерального центра — 16,3 млн рублей.

Средства из федерального бюджета поступают в рамках ведомственного проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Эффективность трансфертов оценит Минсельхоз России.

Напомним, Новосибирская область получит из федерального бюджета 600 миллионов рублей на лекарства.

Теги: правительство бюджет сельское хозяйство

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Предложить новость

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Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Красноярский губернатор поговорил с президентом о погоде

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

вчера 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

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01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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