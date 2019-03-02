Футбольная «Сибирь» одержала победу в первой в этом году игре

фото из официальной группы ФК "Сибирь" во "Вконтакте"

«Сибирь» всухую обыграла тюменский клуб на своём поле в крытом манеже «Заря».

Новосибирцы с самого начала взяли инициативу в свои руки. На 16-й минуте пробили ворота соперника, но судья не засчитал этот гол. Игрокам «Тюмени» приходилось чаще обороняться. Первый гол на 22-й минуте новосибирцам принёс Артём Дудолев, сыграв на добивание отскочившего от перекладины мяча.

Тюменцы после первого гола стали играть жёстче, чаще атаковали и провели несколько опасных моментов у ворот «Сибири». Второй гол на 39-й минуте забил Павел Киреенко после точной передачи Артёма Дудолева.

В Новосибирск приехало не менее 20 болельщиков «Тюмени», и они с удовольствием состязались с сибиряками в кричалках и поддерживали свою команду. На матч пришло около двух тысяч человек. Но как тюменцы ни старались, пробить ворота «Сибири» им не удалось.

Напомним, сейчас в турнирной таблице Футбольной национальной лиги «Сибирь» занимает 19-е место, отставая от лидера на 27 очков.