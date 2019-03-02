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Футбольная «Сибирь» одержала победу в первой в этом году игре

Рубрика: общество

03.03.2019 18:50

фото из официальной группы ФК "Сибирь" во "Вконтакте"

 «Сибирь» всухую обыграла тюменский клуб на своём поле в крытом манеже «Заря».

Новосибирцы с самого начала взяли инициативу в свои руки. На 16-й минуте пробили ворота соперника, но судья не засчитал этот гол. Игрокам «Тюмени» приходилось чаще обороняться. Первый гол на 22-й минуте новосибирцам принёс Артём Дудолев, сыграв на добивание отскочившего от перекладины мяча.

Тюменцы после первого гола стали играть жёстче, чаще атаковали и провели несколько опасных моментов у ворот «Сибири». Второй гол на 39-й минуте забил Павел Киреенко после точной передачи Артёма Дудолева.

В Новосибирск приехало не менее 20 болельщиков «Тюмени», и они с удовольствием состязались с сибиряками в кричалках и поддерживали свою команду. На матч пришло около двух тысяч человек. Но как тюменцы ни старались, пробить ворота «Сибири» им не удалось.

Напомним, сейчас в турнирной таблице Футбольной национальной лиги «Сибирь» занимает 19-е место, отставая от лидера на 27 очков. 

Теги: Сибирь спорт футбол

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Лента новостей

Предложить новость

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна Универсиады в Красноярске

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

вчера 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

вчера 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

вчера 10:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

вчера 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

вчера 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

вчера 08:20 Авто 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

02.03.2019 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

02.03.2019 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

02.03.2019 Общество 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

02.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Футбольной «Сибири» выделят 250 млн рублей из регионального правительства

02.03.2019 Общество 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

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