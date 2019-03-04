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Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

Рубрика: общество

04.03.2019 09:00

Фото с официального портала Красноярского края

Больше 200 миллионов рублей стоили дополнительные работы, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.

Компания «Сибиряк», генподрядчик спортивных объектов Универсиады, подала в суд на «Управление капитального строительства» администрации Красноярска. Информацию об этом появилась на сайте Арбитражного суда в субботу, 2 марта.

Строительная компания «Сибиряк» заявила, что дополнительные работы, без проведения которых объекты использовать нельзя, обошлись в 221,7 млн рублей. Эта сумма изначально не была запланирована, но, так как работы оказались обязательными, компания требует от администрации выплаты этой суммы.

Как говорится в сообщении, на дополнительные работы при строительстве Академии зимних видов спорта потребовалось 50,8 млн рублей, а при возведении спортивного комплекса «Радуга» – 170,9 млн рублей. Истец указывает, что все работы были приняты и согласованы с заказчиком, но не оплачены.

В течение пяти дней Арбитражный суд Красноярска решит, принять ли иск «Сибиряка» для рассмотрения.

Напомним, уже 1 марта на Универсиаду были раскуплены все билеты.

Теги: Красноярский край арбитражный суд Универсиада

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Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

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Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна Универсиады в Красноярске

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

вчера 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

вчера 11:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:40 Хроника 0 Коммент.

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