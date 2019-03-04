Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

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Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублейРубрика: общество
04.03.2019 09:00
Фото с официального портала Красноярского края
Больше 200 миллионов рублей стоили дополнительные работы, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.
Компания «Сибиряк», генподрядчик спортивных объектов Универсиады, подала в суд на «Управление капитального строительства» администрации Красноярска. Информацию об этом появилась на сайте Арбитражного суда в субботу, 2 марта.
Строительная компания «Сибиряк» заявила, что дополнительные работы, без проведения которых объекты использовать нельзя, обошлись в 221,7 млн рублей. Эта сумма изначально не была запланирована, но, так как работы оказались обязательными, компания требует от администрации выплаты этой суммы.
Как говорится в сообщении, на дополнительные работы при строительстве Академии зимних видов спорта потребовалось 50,8 млн рублей, а при возведении спортивного комплекса «Радуга» – 170,9 млн рублей. Истец указывает, что все работы были приняты и согласованы с заказчиком, но не оплачены.
В течение пяти дней Арбитражный суд Красноярска решит, принять ли иск «Сибиряка» для рассмотрения.
Напомним, уже 1 марта на Универсиаду были раскуплены все билеты.
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