Красноярский губернатор поговорил с президентом о погоде

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Красноярский губернатор поговорил с президентом о погодеРубрика: общество
03.03.2019 07:56
фото с официального сайта универсиады
На встрече с Владимиром Путиным глава региона Александр Усс заверил, что аномальная погода не помешает проведению Универсиады.
Губернатор Красноярского края в ходе рабочей встречи с президентом России заверил, что перепады температуры никак не скажутся на качестве проведения всемирных зимних студенческих игр, которые стартовали вчера, 2 марта.
Ещё две недели назад в регионе стояли 40-градусные морозы, а к открытию Универсиады столбик термометра стал подниматься до плюсовых отметок. Такой аномально тёплой погоды в Красноярске в марте не фиксировалось ни разу за всю историю метеонаблюдений. Тем не менее на спортивных объектах сейчас достаточно снега, чтобы соревнования состоялись по всем дисциплинам.
Александр Усс подчеркнул, что Универсиада стала для региона историческим событием. Настроение у спортсменов и местных жителей приподнятое. «Надеемся, что всё пройдет достаточно организованно», — цитирует губернатора ТАСС.
Напомним, вчера состоялось красочное шоу открытия Универсиады-2019.
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Лента новостей
Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства
Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8
Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет
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