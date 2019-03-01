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Красноярский губернатор поговорил с президентом о погоде

Рубрика: общество

03.03.2019 07:56

фото с официального сайта универсиады

На встрече с Владимиром Путиным глава региона Александр Усс заверил, что аномальная погода не помешает проведению Универсиады.

Губернатор Красноярского края в ходе рабочей встречи с президентом России заверил, что перепады температуры никак не скажутся на качестве проведения всемирных зимних студенческих игр, которые стартовали вчера, 2 марта.

Ещё две недели назад в регионе стояли 40-градусные морозы, а к открытию Универсиады столбик термометра стал подниматься до плюсовых отметок. Такой аномально тёплой погоды в Красноярске в марте не фиксировалось ни разу за всю историю метеонаблюдений. Тем не менее на спортивных объектах сейчас достаточно снега, чтобы соревнования состоялись по всем дисциплинам.

Александр Усс подчеркнул, что Универсиада стала для региона историческим событием. Настроение у спортсменов и местных жителей приподнятое. «Надеемся, что всё пройдет достаточно организованно», — цитирует губернатора ТАСС

Напомним, вчера состоялось красочное шоу открытия Универсиады-2019. 

Теги: президент Путин Владимир Усс Александр Универсиада

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Предложить новость

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Красноярский губернатор поговорил с президентом о погоде

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

вчера 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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