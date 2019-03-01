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Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

Рубрика: проиcшествия

03.03.2019 15:30

фоторобот мошенницы предоставлен ГУ МВД по Омской области

Мошенницы убедили омскую пенсионерку в том, что её сын и внук умрут через 9 дней. 

Сегодня, 3 марта, в дежурную часть омского отдела полиции №5 обратилась супружеская пара пенсионеров. Как выяснили оперативники, неизвестные мошенницы похитили у доверчивых стариков 600 тысяч рублей и дорогостоящие ювелирный украшения. 

Когда 70-летняя женщина возвращалась из поликлиники, неожиданно к ней подошли две незнакомки. Одна из них представилась целительницей и сообщила, что семье потерпевшей угрожает опасность. Мошенница попросила срочно принести фотографии родственников. После того, как бабушка подчинилась «колдунье», та объяснила — если не провести магическую чистку всех имеющихся ценностей, сын и внук умрут через 9 дней. При этом дуэт мошенников отличался особой артистичностью — для пущей убедительности вторая преступница притворилась, будто бы она тоже страдает от порчи и изобразила готовность принести все свои ценности к целительнице. 

Испугавшись за здоровье родных, женщина ничего не стала рассказывать супругу. Сняв из банка накопления в размере 600 тысяч рублей, а также собрав все ценности, хранившиеся в доме, женщина отнесла их к аферисткам. Они обещали всё вернуть после проведения ночного магического обряда на кладбище. 

«Потерпевшая вернулась в назначенное время, «целительница» на встречу не пришла. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и вместе с мужем обратилась в органы внутренних дел», — говорится на сайте УМВД по Новосибирской области. 

Женщина помогла полицейским составить портрет злоумышленницы, выдававшей себя за целительницу. Внешность второй она запомнить не смогла. Теперь сотрудники разыскивают подозреваемых, а в следственном управлении СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». 

Напомним, ранее Новосибирец выманивал деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года.

 

Теги: полиция мошенничество

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Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

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Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

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