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Макс Фадеев возмутился исполнением гимна универсиады в Красноярске

Рубрика: общество

03.03.2019 17:03

Фото со страницы Универсиады-2019 в социальной сети Instagram

Автору музыки гимна Универсиады не понравилось, что с музыкальным произведением выступили артисты не из его команды.

Композитору Максу Фадееву не понравилось исполнение гимна Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом он написал в посте на своей странице в социальной сети Instagram.

«Музыка гимна написана мной, а текст  @serebro_official. Я в недоумении,  почему в Красноярске его исполнила не наша команда, которую выбрала вся страна», – высказался он в посте в соцсети.

К записи прикреплён коллаж с людьми, которые исполнили гимн в этом году. Глядя на него, девушка под ником elena_dryaeva высказалась положительно о новой команде. «Наверное, так должно быть. Дайте дорогу молодым!», – прокомментировала она запись.

Сами организаторы Универсиады-2019 на странице мероприятия в социальной сети Instagram отметили, что гимн звучал очень достойно и торжественно.

Напомним, 3 марта 2019 года россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019.

Теги: спорт Универсиада

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сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

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Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

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сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

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01.03.2019 Общество 0 Коммент.

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