Макс Фадеев возмутился исполнением гимна универсиады в Красноярске

Фото со страницы Универсиады-2019 в социальной сети Instagram

Автору музыки гимна Универсиады не понравилось, что с музыкальным произведением выступили артисты не из его команды.

Композитору Максу Фадееву не понравилось исполнение гимна Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом он написал в посте на своей странице в социальной сети Instagram.

«Музыка гимна написана мной, а текст @serebro_official. Я в недоумении, почему в Красноярске его исполнила не наша команда, которую выбрала вся страна», – высказался он в посте в соцсети.

К записи прикреплён коллаж с людьми, которые исполнили гимн в этом году. Глядя на него, девушка под ником elena_dryaeva высказалась положительно о новой команде. «Наверное, так должно быть. Дайте дорогу молодым!», – прокомментировала она запись.

Сами организаторы Универсиады-2019 на странице мероприятия в социальной сети Instagram отметили, что гимн звучал очень достойно и торжественно.

Напомним, 3 марта 2019 года россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019.