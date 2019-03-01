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Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

Рубрика: общество

03.03.2019 18:00

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Операторы зафиксировали более пяти тысяч случайных звонков от детей.

Спасатели напомнили, что номер 112 – только для экстренного вызова пожарных и врачей. На сайте ГУ МЧС по Новосибирской области сегодня, 3 марта, появилось сообщение о том, что участились ложные звонки на горячую линию от детей.

«Зачастую номер 112 случайно набирают маленькие дети, играющие с телефоном. Школьники звонят с целью проверить работу сим-карты, задают неуместные вопросы, просят узнать какой-либо номер телефона, соединить с такси и т.п. Иногда звонят, чтобы проверить, работает ли номер 112. Когда дозваниваются, слушают ответ диспетчеров и, убедившись, что «связь есть», кладут трубку. Операторы по инструкции в таких случаях вынуждены перезвонить и потратить время», – говорится в сообщении.

Спасатели также сообщают, что пик подобных звонков приходится на выходные дни, праздники и каникулы. Так, в феврале была зарегистрирована 81 тысяча обращений. Более половины из них были ошибочными, а 5,5 тысячи – детским хулиганством.  Если номер, с которого позвонили в службу спасения, определяется, то диспетчеры перезванивают позднее и проводят беседу с родителями хулиганов.

Напомним, 7 февраля 2019 года, МЧС предупредило о возвращении аномальных морозов в Новосибирск.

Теги: спасатели дети МЧС

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Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

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Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

сегодня 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

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