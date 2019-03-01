Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Операторы зафиксировали более пяти тысяч случайных звонков от детей.

Спасатели напомнили, что номер 112 – только для экстренного вызова пожарных и врачей. На сайте ГУ МЧС по Новосибирской области сегодня, 3 марта, появилось сообщение о том, что участились ложные звонки на горячую линию от детей.

«Зачастую номер 112 случайно набирают маленькие дети, играющие с телефоном. Школьники звонят с целью проверить работу сим-карты, задают неуместные вопросы, просят узнать какой-либо номер телефона, соединить с такси и т.п. Иногда звонят, чтобы проверить, работает ли номер 112. Когда дозваниваются, слушают ответ диспетчеров и, убедившись, что «связь есть», кладут трубку. Операторы по инструкции в таких случаях вынуждены перезвонить и потратить время», – говорится в сообщении.

Спасатели также сообщают, что пик подобных звонков приходится на выходные дни, праздники и каникулы. Так, в феврале была зарегистрирована 81 тысяча обращений. Более половины из них были ошибочными, а 5,5 тысячи – детским хулиганством. Если номер, с которого позвонили в службу спасения, определяется, то диспетчеры перезванивают позднее и проводят беседу с родителями хулиганов.

Напомним, 7 февраля 2019 года, МЧС предупредило о возвращении аномальных морозов в Новосибирск.