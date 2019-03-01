Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

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Пожарные четыре часа тушили склад в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
03.03.2019 08:48
фото с сайта ГУ МЧС по НСО
Огонь вспыхнул в половине первого часа ночи, с ним боролись 40 человек.
Сегодня, 3 марта, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Мира в Кировском районе Новосибирска. К моменту приезда пожарных из окна первого этажа корпуса 6А шёл дым.
Огонь тушили 40 пожарных при использовании 11 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в половине пятого утра. На металлических стеллажах складского помещения повреждён текстиль и синтепон. О пострадавших ГУ МЧС по Новосибирской области не сообщает.
По данным 2ГИС, в этом здании располагается 17 организаций, минимум две из них занимаются производством текстильных изделий.
Напомним, в феврале пожарные больше трёх часов тушили огонь на складе в Дзержинском районе.
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Лента новостей
Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства
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Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет
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