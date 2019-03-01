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Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

03.03.2019 08:48

фото с сайта ГУ МЧС по НСО

Огонь вспыхнул в половине первого часа ночи, с ним боролись 40 человек.

Сегодня, 3 марта, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Мира в Кировском районе Новосибирска. К моменту приезда пожарных из окна первого этажа корпуса 6А шёл дым.

Огонь тушили 40 пожарных при использовании 11 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в половине пятого утра. На металлических стеллажах складского помещения повреждён текстиль и синтепон. О пострадавших ГУ МЧС по Новосибирской области не сообщает.

По данным 2ГИС, в этом здании располагается 17 организаций, минимум две из них занимаются производством текстильных изделий.

Напомним, в феврале пожарные больше трёх часов тушили огонь на складе в Дзержинском районе.

Теги: пожары МЧС

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Лента новостей

Предложить новость

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Красноярский губернатор поговорил с президентом о погоде

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

вчера 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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