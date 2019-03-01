Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

фото с сайта ГУ МЧС по НСО

Огонь вспыхнул в половине первого часа ночи, с ним боролись 40 человек.

Сегодня, 3 марта, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Мира в Кировском районе Новосибирска. К моменту приезда пожарных из окна первого этажа корпуса 6А шёл дым.

Огонь тушили 40 пожарных при использовании 11 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в половине пятого утра. На металлических стеллажах складского помещения повреждён текстиль и синтепон. О пострадавших ГУ МЧС по Новосибирской области не сообщает.

По данным 2ГИС, в этом здании располагается 17 организаций, минимум две из них занимаются производством текстильных изделий.

Напомним, в феврале пожарные больше трёх часов тушили огонь на складе в Дзержинском районе.