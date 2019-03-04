Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

ФОТО ИЗ паблика "АСТ-54" во "Вконтакте"

Водитель малолитражки не успел затормозить перед впереди стоящими автомобилями.

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 3 марта, в районе дома №94 на Красном проспекте в Новосибирске. Повреждения получили пять автомобилей, в том числе брендированное такси. Больше всего пострадал автомобиль Тойота Витц, который по предварительным данным и является виновником аварии.

Очевидцы утверждают, что Витц не успел остановиться и ударил автомобиль такси, который поцарапал Форд и ударился в Вольво. Витц после удара о такси продолжил своё неуправляемое движение и столкнулся с Субару Форестер. В итоге два автомобиля лишились колёс и получили повреждения как спереди, так и сзади. Форестер лишился стекла на задней двери.

По сообщению очевидцев, на месте работала скорая помощь. Одному из пассажиров автомобилей стало плохо. ДТП создало большой затор, сообщается в паблике «АСТ-54».

Напомним, автомобиль перевернулся на крышу в массовой аварии на трассе в районе станции Евсино.