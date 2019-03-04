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Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

04.03.2019 07:58

ФОТО ИЗ паблика "АСТ-54" во "Вконтакте"

Водитель малолитражки не успел затормозить перед впереди стоящими автомобилями.

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 3 марта, в районе дома №94 на Красном проспекте в Новосибирске. Повреждения получили пять автомобилей, в том числе брендированное такси. Больше всего пострадал автомобиль Тойота Витц, который по предварительным данным и является виновником аварии.

Очевидцы утверждают, что Витц не успел остановиться и ударил автомобиль такси, который поцарапал Форд и ударился в Вольво. Витц после удара о такси продолжил своё неуправляемое движение и столкнулся с Субару Форестер. В итоге два автомобиля лишились колёс и получили повреждения как спереди, так и сзади. Форестер лишился стекла на задней двери.

По сообщению очевидцев, на месте работала скорая помощь. Одному из пассажиров автомобилей стало плохо. ДТП создало большой затор, сообщается в паблике «АСТ-54».

Напомним, автомобиль перевернулся на крышу в массовой аварии на трассе в районе станции Евсино.

Теги: ДТП

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Электронный гигант Huawei может расположиться в Академгородке

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна Универсиады в Красноярске

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

вчера 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

вчера 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

вчера 10:40 Хроника 0 Коммент.

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