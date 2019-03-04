Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

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Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
04.03.2019 07:58
ФОТО ИЗ паблика "АСТ-54" во "Вконтакте"
Водитель малолитражки не успел затормозить перед впереди стоящими автомобилями.
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 3 марта, в районе дома №94 на Красном проспекте в Новосибирске. Повреждения получили пять автомобилей, в том числе брендированное такси. Больше всего пострадал автомобиль Тойота Витц, который по предварительным данным и является виновником аварии.
Очевидцы утверждают, что Витц не успел остановиться и ударил автомобиль такси, который поцарапал Форд и ударился в Вольво. Витц после удара о такси продолжил своё неуправляемое движение и столкнулся с Субару Форестер. В итоге два автомобиля лишились колёс и получили повреждения как спереди, так и сзади. Форестер лишился стекла на задней двери.
По сообщению очевидцев, на месте работала скорая помощь. Одному из пассажиров автомобилей стало плохо. ДТП создало большой затор, сообщается в паблике «АСТ-54».
Напомним, автомобиль перевернулся на крышу в массовой аварии на трассе в районе станции Евсино.
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