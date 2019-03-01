Ревнивец забил возлюбленную до смерти в Омске

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Ревнивец забил возлюбленную до смерти в ОмскеРубрика: проиcшествия
03.03.2019 14:36
фото с сайта pixabay.com
Полиция обнаружила тело мёртвой женщины с множественными увечьями; по подозрению в убийстве задержали молодого человека потерпевшей.
В одной из квартир села Лузино Омского района сотрудники ОУМВД России по Омской области обнаружили тело 29-летней девушки. По словам оперативников, всё тело потерпевшей было в травмах и увечьях, свидетельствовавших о насильственном характере смерти.
Вскоре после обнаружения тела оперативники задержали 25-летнего парня, жителя Лузино, который находился в близких отношениях с убитой. По предварительным данным молодой человек приревновал возлюбленную, что вылилось в ссору, а затем и в избиение подруги. От полученных травм она скончалась на месте.
«На время следствия подозреваемого поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье ч.4 статьи 111 УК РФ, умышленное причинение вреда, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — пояснили в пресс-центре ведомства.
Известно, что ранее подозреваемый уже был судим за торговлю наркотиками, разбой и причинение вреда здоровью. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Алтайском крае подростки избили и ограбили одноклассника из-за его хороших оценок.
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