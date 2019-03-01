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Ревнивец забил возлюбленную до смерти в Омске

Рубрика: проиcшествия

03.03.2019 14:36

фото с сайта pixabay.com

Полиция обнаружила тело мёртвой женщины с множественными увечьями; по подозрению в убийстве задержали молодого человека потерпевшей. 

В одной из квартир села Лузино Омского района сотрудники ОУМВД России по Омской области обнаружили тело 29-летней девушки. По словам оперативников, всё тело потерпевшей было в травмах и увечьях, свидетельствовавших о насильственном характере смерти. 

Вскоре после обнаружения тела оперативники задержали 25-летнего парня, жителя Лузино, который находился в близких отношениях с убитой. По предварительным данным молодой человек приревновал возлюбленную, что вылилось в ссору, а затем и в избиение подруги. От полученных травм она скончалась на месте. 

«На время следствия подозреваемого поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье ч.4 статьи 111 УК РФ, умышленное причинение вреда, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — пояснили в пресс-центре ведомства. 

Известно, что ранее подозреваемый уже был судим за торговлю наркотиками, разбой и причинение вреда здоровью. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. 

Напомним, ранее в Алтайском крае подростки избили и ограбили одноклассника из-за его хороших оценок.

Теги: убийство

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Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

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Макс Фадеев возмутился исполнением гимна универсиады в Красноярске

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Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

сегодня 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

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