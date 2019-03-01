Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

Золото России принесла лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова.

В Красноярске состоялись первые соревнования по лыжным гонкам классическим стилем среди женщин. Пятикилометровую гонку выиграла 24-летняя лыжница Алиса Жамбалова, показав время 14 минут 48 секунд. Спортсменка уже имеет в своей копилке высокие награды, такие как серебро на чемпионате России. Лыжница также была участницей Олимпийских игр в 2018 году.

С отставанием менее чем на 4 секунды от лидера финишировала россиянка Екатерина Смирнова. Бронзу взяла Яна Кирпиченко, отставшая от Смирновой на одну десятую долю секунды. Теперь в копилке российской команды три медали.

На данный момент 10-километровую дистанцию бегут мужчины, одним из главных фаворитов считается победитель зимней универсиады 2017 года Иван Люфт из Казахстана. Сегодня же пройдут соревнования по сноуборду, горнолыжному спорту, кёрлингу и фристайлу.

Любителей хоккея ждут соревнования мужских и женских команд. Россиянки сыграют с китайскими соперницами, а мужская половина встретится с Японией.

Напомним, губернатор Красноярского края считает, что аномальная погода не помешает проведению соревнований.