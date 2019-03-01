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Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

Рубрика: общество

03.03.2019 11:56

Золото России принесла лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова.

В Красноярске состоялись первые соревнования по лыжным гонкам классическим стилем среди женщин. Пятикилометровую гонку выиграла 24-летняя лыжница Алиса Жамбалова, показав время 14 минут 48 секунд. Спортсменка уже имеет в своей копилке высокие награды, такие как серебро на чемпионате России. Лыжница также была участницей Олимпийских игр в 2018 году. 

С отставанием менее чем на 4 секунды от лидера финишировала россиянка Екатерина Смирнова. Бронзу взяла Яна Кирпиченко, отставшая от Смирновой на одну десятую долю секунды. Теперь в копилке российской команды три медали.

На данный момент 10-километровую дистанцию бегут мужчины, одним из главных фаворитов считается победитель зимней универсиады 2017 года Иван Люфт из Казахстана. Сегодня же пройдут соревнования по сноуборду, горнолыжному спорту, кёрлингу и фристайлу. 

Любителей хоккея ждут соревнования мужских и женских команд. Россиянки сыграют с китайскими соперницами, а мужская половина встретится с Японией.

Напомним, губернатор Красноярского края считает, что аномальная погода не помешает проведению соревнований. 

Теги: спорт Универсиада

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Предложить новость

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна универсиады в Красноярске

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

сегодня 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

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