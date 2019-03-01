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Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

03.03.2019 16:01

Фото с сайта pixabay.com

Из квартиры жительницы Новосибирска пропало 400 долларов США, 100 евро, наушники и золото.

Полицейские раскрыли кражу, которая произошла в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщили сегодня, 3 марта, на сайте ГУ МВД по Новосибирской области. 

16-летняя девочка пришла в гости к своей знакомой и вынесла из её дома 400 долларов США, 100 евро, наушники и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила 140 тысяч рублей. Как установило следствие, украденные наушники и золото девушка сдала в ломбард. 

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас проводится расследование», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области

Напомним, 27 января 2019 года в Новосибирске помощник украл 100 000 рублей у пенсионерки.

Теги: кражи МВД подросток

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Предложить новость

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна универсиады в Красноярске

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

сегодня 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

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