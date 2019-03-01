Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

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Из квартиры жительницы Новосибирска пропало 400 долларов США, 100 евро, наушники и золото.

Полицейские раскрыли кражу, которая произошла в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщили сегодня, 3 марта, на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

16-летняя девочка пришла в гости к своей знакомой и вынесла из её дома 400 долларов США, 100 евро, наушники и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила 140 тысяч рублей. Как установило следствие, украденные наушники и золото девушка сдала в ломбард.

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас проводится расследование», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области

Напомним, 27 января 2019 года в Новосибирске помощник украл 100 000 рублей у пенсионерки.