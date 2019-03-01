Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

фото с сайта pixabay.com

При общей тенденции значительного снижения спроса у россиян на новые автомобили города Сибири демонстрируют двузначный прирост.

Лидером по продажам новых автомобилей из салона стал Красноярский край — продавцы оказались в плюсе на 62%. Кемеровские автолюбители приобрели на 43% больше новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Новосибирская область, где продано на 35% больше по сравнению с 2018 годом.

Падение спроса на автомобили отмечено в 40 субъектах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Ростовской, Ярославской и Саратовской областях. Абсолютным лидером по падению продаж стала Чукотка — спрос упал на четверть, сообщает Автостат.

Напомним, в Новосибирске в 2018 году самой продаваемой в Новосибирске машиной стала KIA Rio.