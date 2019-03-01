Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

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Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобилиРубрика: Авто
03.03.2019 08:20
фото с сайта pixabay.com
При общей тенденции значительного снижения спроса у россиян на новые автомобили города Сибири демонстрируют двузначный прирост.
Лидером по продажам новых автомобилей из салона стал Красноярский край — продавцы оказались в плюсе на 62%. Кемеровские автолюбители приобрели на 43% больше новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Новосибирская область, где продано на 35% больше по сравнению с 2018 годом.
Падение спроса на автомобили отмечено в 40 субъектах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Ростовской, Ярославской и Саратовской областях. Абсолютным лидером по падению продаж стала Чукотка — спрос упал на четверть, сообщает Автостат.
Напомним, в Новосибирске в 2018 году самой продаваемой в Новосибирске машиной стала KIA Rio.
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Лента новостей
Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства
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Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет
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