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Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

Рубрика: Авто

03.03.2019 08:20

фото с сайта pixabay.com

При общей тенденции значительного снижения спроса у россиян на новые автомобили города Сибири демонстрируют двузначный прирост.

Лидером по продажам новых автомобилей из салона стал Красноярский край — продавцы оказались в плюсе на 62%. Кемеровские автолюбители приобрели на 43% больше новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Новосибирская область, где продано на 35% больше по сравнению с 2018 годом.

Падение спроса на автомобили отмечено в 40 субъектах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Ростовской, Ярославской и Саратовской областях. Абсолютным лидером по падению продаж стала Чукотка — спрос упал на четверть, сообщает Автостат.

Напомним, в Новосибирске в 2018 году самой продаваемой в Новосибирске машиной стала KIA Rio. 

Теги: автомобили аналитика рынка продажа

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Предложить новость

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Красноярский губернатор поговорил с президентом о погоде

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

вчера 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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