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Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

Рубрика: общество

03.03.2019 13:14

фото с сайта pixabay.com

Теперь девушка ищет своего спасителя, чтобы отблагодарить.

В паблике "Омск Live" в соцсетях омичка рассказала историю, как её спас водитель такси, когда на неё у подъезда напали собаки. Две подруги вечером возвращались домой по разным адресам. Подруга вышла раньше, а автор поста, покинув автомобиль, столкнулась с бездомными собаками, которые напали и порвали куртку. Таксист увидел произошедшее, осветил свору фарами и выбежал на помощь девушке с железным прутом.

«Я в машине еще потом немного посидела — выходить страшно было. В итоге у меня порвана куртка и собак я теперь боюсь еще сильнее чем раньше», — пишет девушка.

Подписчики паблика усомнились в правдивости этой истории, ведь при вызове такси остаются данные водителя. Кто-то даже предположил, что это такая неумелая реклама одного из агрегаторов. Более дотошные требовали фотографию разорванной куртки. В чём сошлись комментаторы, так это в наличии большого количества бездомных собак на улицах Омска.

Напомним, в Новосибирске таксист отказался везти женщину и вытащил её из машины за шубу.

Теги: такси соцсети

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сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

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сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

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вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

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