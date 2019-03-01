Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

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Таксист отбил омичку от своры бездомных собакРубрика: общество
03.03.2019 13:14
фото с сайта pixabay.com
Теперь девушка ищет своего спасителя, чтобы отблагодарить.
В паблике "Омск Live" в соцсетях омичка рассказала историю, как её спас водитель такси, когда на неё у подъезда напали собаки. Две подруги вечером возвращались домой по разным адресам. Подруга вышла раньше, а автор поста, покинув автомобиль, столкнулась с бездомными собаками, которые напали и порвали куртку. Таксист увидел произошедшее, осветил свору фарами и выбежал на помощь девушке с железным прутом.
«Я в машине еще потом немного посидела — выходить страшно было. В итоге у меня порвана куртка и собак я теперь боюсь еще сильнее чем раньше», — пишет девушка.
Подписчики паблика усомнились в правдивости этой истории, ведь при вызове такси остаются данные водителя. Кто-то даже предположил, что это такая неумелая реклама одного из агрегаторов. Более дотошные требовали фотографию разорванной куртки. В чём сошлись комментаторы, так это в наличии большого количества бездомных собак на улицах Омска.
Напомним, в Новосибирске таксист отказался везти женщину и вытащил её из машины за шубу.
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Лента новостей
Макс Фадеев возмутился исполнением гимна универсиады в Красноярске
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В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей
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