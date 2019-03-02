Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

фото с официального сайта универсиады

Минувшая неделя была не просто пограничной между зимой и весной. Она принесла большую горечь утраты и радость побед, надежду на будущее и комичность настоящего. Московский блогер рассказал, как надо жить и строить в Новосибирске, а мэрия — как делать из старого трамвая современный вагон. О самом важном и интересном на неделе — в материале Сиб.фм.

Прощай, друг

Понедельник, 25 февраля. Горестная новость облетела Новосибирск утром: перестало биться сердце депутата от Калининского района городского Совета депутатов Дмитрия Прибаловца. Он был одним из немногих, кого по-настоящему любили избиратели. Уважали за его помощь родному району, за несгибаемую позицию и стремление приносить пользу. Он немало сил положил на придание улице Богдана Хмельницкого статуса достопримечательного места, а также на борьбу с пылью в городе.

Безопасные и качественные

Вторник, 26 февраля. Мэрия объявила аукцион на пять лотов по ремонту дорог в Новосибирске. На первые торги выставлены шесть участков в Центральном районе, на Бердском шоссе, улицах Большевистской, Фабричной и Жуковского. Цена вопроса — около 700 млн рублей. Ремонты будут завершены до сентября 2019 года.

Ловкость рук

Среда, 27 февраля. Красноярцы в соцсетях разоблачают, как власти пытаются обмануть зарубежных гостей, приехавших на Всемирные зимние студенческие игры. Здесь и фальшивый снег, точнее, белый укрывной материал поверх грязных сугробов, и срубленные ёлки, завезённые для озеленения, и баннеры на зданиях с нарисованными фасадами. А в больничных палатах — лебеди из полотенец. Видимо, чтобы болеть приятнее было.

Золотой вагон

Четверг, 28 февраля. К концу года новосибирцы получат 10 модернизированных трамваев, причём стоимость каждого будет превышать 18 млн рублей. Модернизация включает в себя ремонт ходовой части, кузова, тепло- и звукоизоляцию салона, внутреннюю отделку из негорючего светлого пластика. Поручни должны быть металлическими, покрытыми порошковой краской, сиденья – антивандальными из винилискожи.

Старый новый кандидат

В этот же день стало известно, что в выборах мэра Новосибирска, возможно, будет участвовать Иван Стариков, экс-депутат Госдумы и экс-кандидат в мэры города в 2014 году. Тогда он снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Локтя.

Уволен законно

Пятница, 1 марта. Новосибирский областной суд подтвердил, что бывший начальник областной ГИБДД Сергей Штельмах уволен с правильной формулировкой, хотя он с ней и не согласен. Он по-прежнему считается совершившим «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». Это уже второй суд, который отказывает Штельмаху в изменении формулировки.

Жаркие, зимние, красноярские

Суббота, 2 марта. Стартовали Всемирные зимние студенческие игры Универсиада-2019. Трансляцию с торжественного открытия смотрели в 60 странах мира. Хедлайнерами праздника стали Алексей Воробьёв, Зара, Нюша и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Режиссёром шоу открытия являлся Илья Авербух. Чашу огня зажигала Светлана Хоркина.

Первые пошли

Воскресенье, 3 марта. Первый соревновательный день Универсиады с самого утра оказался удачным для России. Лыжницы в индивидуальной гонке заняли все три призовых места. Причём борьба между россиянками шла нешуточная — интервал в несколько секунд. Судьбу второго и третьего места решила одна десятая доля секунды.