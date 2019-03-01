В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

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В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВДРубрика: проиcшествия
03.03.2019 14:52
Фото с сайта pixabay.com
Алексея Зорина и его коллегу подозревают в крупном мошенничестве.
Служба собственной безопасности задержала заместителя начальника отдела МВД в Бердске Алексея Зорина. Эту информацию сегодня, 3 марта, подтвердил СУ СК РФ по Новосибирской области. Полицейского подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Также известно, что вместе с Зориным был задержан ещё один нерядовой сотрудник полиции. В следственном комитете отказались комментировать ситуацию в интересах следствия. По неподтверждённой информации Зорин может быть причастен к реализации вещдоков. Подозреваемым грозит от полутора до шести лет лишения свободы.
Напомним, 1 марта 2019 года задержали заместителя мэра Томска за злоупотребление должностными полномочиями.
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