В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Фото с сайта pixabay.com

Алексея Зорина и его коллегу подозревают в крупном мошенничестве.

Служба собственной безопасности задержала заместителя начальника отдела МВД в Бердске Алексея Зорина. Эту информацию сегодня, 3 марта, подтвердил СУ СК РФ по Новосибирской области. Полицейского подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Также известно, что вместе с Зориным был задержан ещё один нерядовой сотрудник полиции. В следственном комитете отказались комментировать ситуацию в интересах следствия. По неподтверждённой информации Зорин может быть причастен к реализации вещдоков. Подозреваемым грозит от полутора до шести лет лишения свободы.

Напомним, 1 марта 2019 года задержали заместителя мэра Томска за злоупотребление должностными полномочиями.