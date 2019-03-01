2 балла
+1
65.81 74.8
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна универсиады в Красноярске

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

сегодня 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Рубрика: проиcшествия

03.03.2019 14:52

Фото с сайта pixabay.com

Алексея Зорина и его коллегу подозревают в крупном мошенничестве.

Служба собственной безопасности задержала заместителя начальника отдела МВД в Бердске Алексея Зорина. Эту информацию сегодня, 3 марта, подтвердил СУ СК РФ по Новосибирской области. Полицейского подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Также известно, что вместе с Зориным был задержан ещё один нерядовой сотрудник полиции. В следственном комитете отказались комментировать ситуацию в интересах следствия. По неподтверждённой информации Зорин может быть причастен к реализации вещдоков. Подозреваемым грозит от полутора до шести лет лишения свободы.

Напомним, 1 марта 2019 года задержали заместителя мэра Томска за злоупотребление должностными полномочиями.

Теги: полиция МВД Следственный комитет

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна универсиады в Красноярске

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

сегодня 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

сегодня 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.12.2018

Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строитель...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
30.04.2018

Монстрация 2018: без сучка и задоринки

Как дурацкие лозунги ста...

Читать далее
Image
05.04.2018

Курс на вытрезвление

Зачем Новосибирску нужны спецучреждения для пьяниц...

Читать далее
Image
21.07.2016

Взятки гладки

Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...

Читать далее

Новости по теме

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска сегодня 16:01 Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске сегодня 15:30 В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей сегодня 13:51

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...