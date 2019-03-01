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В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублейРубрика: проиcшествия
03.03.2019 13:51
фото с сайта pixabay.com
Полиция Прокопьевска разыскивает преступника, который представляется по телефону работником банка и выманивает у жертв личные данные.
Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям и рассказал, что недавно на его телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По иронии мошенник сообщил мужчине, что кто-то попытался снять деньги с его карты. Чтобы обезопасить свои средства — нужно продиктовать все реквизиты, пароли и смс-коды, приходящие на телефон.
После того, как мужчина передал данные преступнику, мошенник попытался усыпить бдительность жертвы, продолжив телефонную беседу, и не давая потерпевшему возможность положить трубку в течении часа. После окончания разговора мужчина обнаружил банковские уведомления о переводе 90 тысяч рублей на неизвестный счёт и обратился в полицию.
Оперативники объявили о начале розыскных мероприятий, однако уголовное дело пока не заведено, вопрос о его возбуждении ещё решается. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее новосибирских шарлатанов, торговавших БАДами, отправили в тюрьму.
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В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей
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