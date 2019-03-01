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Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

Рубрика: проиcшествия

03.03.2019 10:40

фото с сайта pixabay.com

На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа.

Сегодня, 3 марта, рейс авиакомпании S7 Кемерово — Москва был отложен из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Эту информацию выкрикнул один из пассажиров. Все пассажиры были эвакуированы из самолёта, борт тщательно проверили специалисты. Взрывных устройств ни на борту, ни в кабине пилотов не обнаружено, сообщает Интерфакс.

В то же время кемеровские СМИ сообщают, что проверка самолёта была проведена из-за обнаружения бесхозной сумки. Взлётно-посадочную полосу самолёт не покидал. На данный момент воздушное судно готовится вылететь в пункт назначения со всеми пассажирами на борту. 

Напомним, в феврале самолёт вернулся в Новосибирск из-за разгерметизации.

Теги: самолёт

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Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

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Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства

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В Новосибирске прошла выставка модных украшений для девочек

сегодня 09:00 Woman 0 Коммент.

Пожарные четыре часа тушили склад в Новосибирске

сегодня 08:48 Хроника 0 Коммент.

Сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили

сегодня 08:20 Авто 0 Коммент.

Красноярский губернатор поговорил с президентом о погоде

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр закупит скотча на два миллиона рублей

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Открытие Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

вчера 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

вчера 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

01.03.2019 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

01.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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