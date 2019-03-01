Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

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Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбеРубрика: проиcшествия
03.03.2019 10:40
фото с сайта pixabay.com
На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа.
Сегодня, 3 марта, рейс авиакомпании S7 Кемерово — Москва был отложен из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Эту информацию выкрикнул один из пассажиров. Все пассажиры были эвакуированы из самолёта, борт тщательно проверили специалисты. Взрывных устройств ни на борту, ни в кабине пилотов не обнаружено, сообщает Интерфакс.
В то же время кемеровские СМИ сообщают, что проверка самолёта была проведена из-за обнаружения бесхозной сумки. Взлётно-посадочную полосу самолёт не покидал. На данный момент воздушное судно готовится вылететь в пункт назначения со всеми пассажирами на борту.
Напомним, в феврале самолёт вернулся в Новосибирск из-за разгерметизации.
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Лента новостей
Более 134 миллионов получит Новосибирская область на развитие сельского хозяйства
Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8
Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет
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