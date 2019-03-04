Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

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Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригадРубрика: общество
04.03.2019 17:41
Фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте
Рядом с новосибирской Городской клинической больницей № 1, больше известной как Первая горбольница, есть парковка, но водители предпочитают останавливаться у ворот медицинского учреждения.
Водители каждый день останавливаются напротив новосибирской клинической больницы, загораживая медикам выезд на дорогу. Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» на стене сообщества.
Он сообщил, что посетители больницы в Заельцовском районе всегда хаотично паркуются. Многие даже заезжают за знак «кирпич». Это мешает медицинским работникам выезжать к пациентам.
«Мне сегодня три минуты потребовалось, чтобы "растолкать" машины, заехать на пандус и передать пациента», – рассказал он в сообществе.
Подписчики,которые попадали в такую ситуацию, тоже не остались в стороне и продолжили обсуждение.
«Позади здания есть парковка, справа с торца тоже. Неужели так сложно там оставить своё авто? Ну привёз к лестнице, отвёл и убери машину. В чём проблема?» – прокомментировала ситуацию читательница сообщества Ольга Музоватова.
Инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков сообщил, что заявлений о нарушении правил парковки не было, ГИБДД обратит внимание на ситуацию. Сиб.фм отправил официальный запрос.
Напомним, 4 марта в Новосибирске на Красном проспекте столкнулись пять автомобилей.
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