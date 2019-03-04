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Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

Рубрика: общество

04.03.2019 17:41

Фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте

Рядом с новосибирской Городской клинической больницей № 1, больше известной как Первая горбольница, есть парковка, но водители предпочитают останавливаться у ворот медицинского учреждения.

Водители каждый день останавливаются напротив новосибирской клинической больницы, загораживая медикам выезд на дорогу. Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» на стене сообщества. 

Он сообщил, что посетители больницы в Заельцовском районе всегда хаотично паркуются. Многие даже заезжают за знак «кирпич». Это мешает медицинским работникам выезжать к пациентам. 

«Мне сегодня три минуты потребовалось, чтобы "растолкать" машины, заехать на пандус и передать пациента», – рассказал он в сообществе.

Подписчики,которые попадали в такую ситуацию, тоже не остались в стороне и продолжили обсуждение.

«Позади здания есть парковка, справа с торца тоже. Неужели так сложно там оставить своё авто? Ну привёз к лестнице, отвёл и убери машину. В чём проблема?» – прокомментировала ситуацию читательница сообщества Ольга Музоватова.

Инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков сообщил, что заявлений о нарушении правил парковки не было, ГИБДД обратит внимание на ситуацию. Сиб.фм отправил официальный запрос.

Напомним, 4 марта в Новосибирске на Красном проспекте столкнулись пять автомобилей.

Теги: медицина парковки водитель

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Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

сегодня 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

сегодня 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничество

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:14 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:02 Культура 0 Коммент.

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сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

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