Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

Фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте

Рядом с новосибирской Городской клинической больницей № 1, больше известной как Первая горбольница, есть парковка, но водители предпочитают останавливаться у ворот медицинского учреждения.

Водители каждый день останавливаются напротив новосибирской клинической больницы, загораживая медикам выезд на дорогу. Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» на стене сообщества.

Он сообщил, что посетители больницы в Заельцовском районе всегда хаотично паркуются. Многие даже заезжают за знак «кирпич». Это мешает медицинским работникам выезжать к пациентам.

«Мне сегодня три минуты потребовалось, чтобы "растолкать" машины, заехать на пандус и передать пациента», – рассказал он в сообществе.

Подписчики,которые попадали в такую ситуацию, тоже не остались в стороне и продолжили обсуждение.

«Позади здания есть парковка, справа с торца тоже. Неужели так сложно там оставить своё авто? Ну привёз к лестнице, отвёл и убери машину. В чём проблема?» – прокомментировала ситуацию читательница сообщества Ольга Музоватова.

Инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков сообщил, что заявлений о нарушении правил парковки не было, ГИБДД обратит внимание на ситуацию. Сиб.фм отправил официальный запрос.

Напомним, 4 марта в Новосибирске на Красном проспекте столкнулись пять автомобилей.