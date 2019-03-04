Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

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Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионовРубрика: общество
04.03.2019 17:22
Фото с сайта avito.ru
Лимузин конца прошлого века идеально подойдет для любителей селфи.
Новосибирец выставил на продажу раритетный автомобиль ЗИЛ-41047. Это базовая модель лимузинов ЗИЛ, которые закончили выпускать в 2016 году. Стоимость машины он определил в 15 999 000 рублей. Объявление появилось на сайте Avito в конце февраля.
В объявлении указано, что продаётся автомобиль 1988 года. Автор отмечает, что автомобиль прошёл полную реставрацию и выглядит почти как новый.
Комментаторы объявления, несмотря на редкость товара, считают, что цена на него завышена.
«Дизайн и карбюратор – хорошо, цена – плохо», – отреагировал на объявление посетитель сайта Антон Кузнецов
Также они критикуют внешний вид автомобиля и качество его реставрации.
«Ковровое покрытие можно было и более стильное подобрать», – пишет пользователь под ником Spitfire.
Стоит отметить, что автор не первый раз пытается продать этот автомобиль. Так, в октябре 2018 года такое же объявление было опубликовано на сайтах по продаже машин auto.ru и drom.ru.
Напомним, в феврале 2019 года новосибирец продавал фотографию Индиры Ганди за 350 тысяч рублей.
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