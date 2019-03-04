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Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

Рубрика: общество

04.03.2019 17:22

Фото с сайта avito.ru

Лимузин конца прошлого века идеально подойдет для любителей селфи.

Новосибирец выставил на продажу раритетный автомобиль ЗИЛ-41047. Это базовая модель лимузинов ЗИЛ, которые закончили выпускать в 2016 году. Стоимость машины он определил в 15 999 000 рублей. Объявление появилось на сайте Avito в конце февраля. 

В объявлении указано, что продаётся автомобиль 1988 года. Автор отмечает, что автомобиль прошёл полную реставрацию и выглядит почти как новый.

Комментаторы объявления, несмотря на редкость товара, считают, что цена на него завышена. 

«Дизайн и карбюратор – хорошо, цена – плохо», – отреагировал на объявление посетитель сайта Антон Кузнецов

Также они критикуют внешний вид автомобиля и качество его реставрации.

«Ковровое покрытие можно было и более стильное подобрать», – пишет пользователь под ником Spitfire.

Стоит отметить, что автор не первый раз пытается продать этот автомобиль. Так, в октябре 2018 года такое же объявление было опубликовано на сайтах по продаже машин auto.ru и drom.ru.

Напомним, в феврале 2019 года новосибирец продавал фотографию Индиры Ганди за 350 тысяч рублей.

Теги: автомобили деньги продажа

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Лента новостей

Предложить новость

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

сегодня 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

сегодня 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничество

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Учёные нашли лекарство от рака на грядке

сегодня 14:14 Наука 0 Коммент.

В квартирах жителей Кузбасса нашли пулемёт «Максим» и снайперскую винтовку

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Гастроли Димы Билана в Новосибирске под вопросом из-за травмы певца

сегодня 12:02 Культура 0 Коммент.

Электронный гигант Huawei может расположиться в Академгородке

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

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