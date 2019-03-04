Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

Фото с сайта avito.ru

Лимузин конца прошлого века идеально подойдет для любителей селфи.

Новосибирец выставил на продажу раритетный автомобиль ЗИЛ-41047. Это базовая модель лимузинов ЗИЛ, которые закончили выпускать в 2016 году. Стоимость машины он определил в 15 999 000 рублей. Объявление появилось на сайте Avito в конце февраля.

В объявлении указано, что продаётся автомобиль 1988 года. Автор отмечает, что автомобиль прошёл полную реставрацию и выглядит почти как новый.

Комментаторы объявления, несмотря на редкость товара, считают, что цена на него завышена.

«Дизайн и карбюратор – хорошо, цена – плохо», – отреагировал на объявление посетитель сайта Антон Кузнецов

Также они критикуют внешний вид автомобиля и качество его реставрации.

«Ковровое покрытие можно было и более стильное подобрать», – пишет пользователь под ником Spitfire.

Стоит отметить, что автор не первый раз пытается продать этот автомобиль. Так, в октябре 2018 года такое же объявление было опубликовано на сайтах по продаже машин auto.ru и drom.ru.

Напомним, в феврале 2019 года новосибирец продавал фотографию Индиры Ганди за 350 тысяч рублей.