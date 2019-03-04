Банда похитителей сыра задержана в Алтайском крае

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Банда похитителей сыра задержана в Алтайском краеРубрика: проиcшествия
04.03.2019 14:34
фото с сайта ГУ МВД по Алтайскому краю
Работники маслосырозавода в течение года похищали сыр в составе организованной группы; сотрудники полиции и Росгвардии остановили деятельность группировки.
Полиция, Росгвардия и уголовный розыск были задействованы в задержании преступной группировки работников Усть-Калманского маслосырозавода.
Следствие установило, что группа из восьми человек занималась хищением с предприятия крупных партий сыра. Украденное злоумышленники прятали на складе. При этом за каждым членом группировки были закреплены определённые обязанности – одни выносили продукцию из цеха, другие прятали сыр на складе, третьи вывозили украденный товар и налаживали рынки сбыта.
Оперативникам пока известны цифры только за небольшой период деятельности группировки. Так, за шесть месяцев в 2018 году злоумышленникам удалось вывезти сыра на 120 тысяч рублей.
При задержании у подозреваемых было изъято более 30 сотовых телефонов, около миллиона рублей наличными, 1500 евро и более 400 килограммов сыра.
Также оперативниками было изъято оборудование для кустарного производства сыра, упаковочное оборудование и банковские карты.
«В отношении мужчины 1961 года рождения, который, по предварительным данным, и организовал схему хищения, избрана мера пресечения – заключение под стражу», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
Подозреваемым в мошенничестве грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее сотрудник Института ядерной физики украл около 200 граммов золота.
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