Банда похитителей сыра задержана в Алтайском крае

фото с сайта ГУ МВД по Алтайскому краю

Работники маслосырозавода в течение года похищали сыр в составе организованной группы; сотрудники полиции и Росгвардии остановили деятельность группировки.

Полиция, Росгвардия и уголовный розыск были задействованы в задержании преступной группировки работников Усть-Калманского маслосырозавода.

Следствие установило, что группа из восьми человек занималась хищением с предприятия крупных партий сыра. Украденное злоумышленники прятали на складе. При этом за каждым членом группировки были закреплены определённые обязанности – одни выносили продукцию из цеха, другие прятали сыр на складе, третьи вывозили украденный товар и налаживали рынки сбыта.

Оперативникам пока известны цифры только за небольшой период деятельности группировки. Так, за шесть месяцев в 2018 году злоумышленникам удалось вывезти сыра на 120 тысяч рублей.

При задержании у подозреваемых было изъято более 30 сотовых телефонов, около миллиона рублей наличными, 1500 евро и более 400 килограммов сыра.

Также оперативниками было изъято оборудование для кустарного производства сыра, упаковочное оборудование и банковские карты.

«В отношении мужчины 1961 года рождения, который, по предварительным данным, и организовал схему хищения, избрана мера пресечения – заключение под стражу», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Подозреваемым в мошенничестве грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудник Института ядерной физики украл около 200 граммов золота.