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Банда похитителей сыра задержана в Алтайском крае

Рубрика: проиcшествия

04.03.2019 14:34

фото с сайта ГУ МВД по Алтайскому краю

Работники маслосырозавода в течение года похищали сыр в составе организованной группы; сотрудники полиции и Росгвардии остановили деятельность группировки. 

Полиция, Росгвардия и уголовный розыск были задействованы в задержании преступной группировки работников Усть-Калманского маслосырозавода. 

Следствие установило, что группа из восьми человек занималась хищением с предприятия крупных партий сыра. Украденное злоумышленники прятали на складе. При этом за каждым членом группировки были закреплены определённые обязанности – одни выносили продукцию из цеха, другие прятали сыр на складе, третьи вывозили украденный товар и налаживали рынки сбыта. 

Оперативникам пока известны цифры только за небольшой период деятельности группировки. Так, за шесть месяцев в 2018 году злоумышленникам удалось вывезти сыра на 120 тысяч рублей. 

При задержании у подозреваемых было изъято более 30 сотовых телефонов, около миллиона рублей наличными, 1500 евро и более 400 килограммов сыра.

 

Также оперативниками было изъято оборудование для кустарного производства сыра, упаковочное оборудование и банковские карты. 

«В отношении мужчины 1961 года рождения, который, по предварительным данным, и организовал схему хищения, избрана мера пресечения – заключение под стражу», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю. 

Подозреваемым в мошенничестве грозит до пяти лет лишения свободы. 

Напомним, ранее сотрудник Института ядерной физики украл около 200 граммов золота.

 

 

Теги: еда работа Алтайский край сыр хищение похитители

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сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

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