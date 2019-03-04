Девочка из Новосибирской области попала в команду Валерия Меладзе на шоу «Голос.Дети»

4 балла
+1
65.81 74.8
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Электронный гигант Huawei может расположиться в Академгородке

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна Универсиады в Красноярске

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

вчера 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

вчера 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

вчера 10:40 Хроника 0 Коммент.

Девочка из Новосибирской области попала в команду Валерия Меладзе на шоу «Голос.Дети»

Рубрика: woman, общество

04.03.2019 10:14

Скриншот из видео на YouTube-канале шоу «Голос.Дети»

Девятилетняя девочка из города Обь исполнила песню группы «ВИА Гра» на «слепых прослушиваниях» шоу «Голос.Дети»; выступление девочки уже собрало более 200 тысяч просмотров на YouTube.

Виктория Николаева, девятилетняя певица из города Обь после «слепых прослушиваний» попала в команду Валерия Меладзе. Девочка исполнила песню группы «ВИА Гра». Запись выступления опубликовали на канале проекта в социальной сети YouTube. Запись собрала более 200 тысяч просмотров.

Во время выступления у девочки на момент пропал голос. Об этом написала её мама Елена в группе официальной поддержки Виктории в социальной сети «ВКонтакте».

«После выступления она сказала, что у неё пересохло в горле, видимо, от волнения. И Пелагея поддержала наша Викусю», – пишет она в посте.

Вокалом девочка занимается с четырёх лет. Начала она с эстрадного центра «Папины дети». Там она попала в группу «DoDoStar». В прошлом году Виктория вместе с подругами вышла в финал российского этапа детского «Евровидения». 

Напомним, 23 февраля 2019 года новосибирская школьница вышла на подиум в Милане.

 

Теги: творчество дети пение

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Электронный гигант Huawei может расположиться в Академгородке

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна Универсиады в Красноярске

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

вчера 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

вчера 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

вчера 10:40 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее
Image
17.07.2018

Вначале была мельница

Как старый мелькомбинат дал жизнь современному лоф...

Читать далее
Image
18.12.2017

Вокзал для двоих беженцев

Как вокзал превращается в театр и как буфет...

Читать далее

Новости по теме

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку 25.02.2019 Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии 22.02.2019 Киркоров и Леонтьев подписали шлемы хоккеистам после выступления в Новосибирске 21.02.2019

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова