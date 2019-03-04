Девочка из Новосибирской области попала в команду Валерия Меладзе на шоу «Голос.Дети»

Скриншот из видео на YouTube-канале шоу «Голос.Дети»

Девятилетняя девочка из города Обь исполнила песню группы «ВИА Гра» на «слепых прослушиваниях» шоу «Голос.Дети»; выступление девочки уже собрало более 200 тысяч просмотров на YouTube.

Виктория Николаева, девятилетняя певица из города Обь после «слепых прослушиваний» попала в команду Валерия Меладзе. Девочка исполнила песню группы «ВИА Гра». Запись выступления опубликовали на канале проекта в социальной сети YouTube. Запись собрала более 200 тысяч просмотров.

Во время выступления у девочки на момент пропал голос. Об этом написала её мама Елена в группе официальной поддержки Виктории в социальной сети «ВКонтакте».

«После выступления она сказала, что у неё пересохло в горле, видимо, от волнения. И Пелагея поддержала наша Викусю», – пишет она в посте.

Вокалом девочка занимается с четырёх лет. Начала она с эстрадного центра «Папины дети». Там она попала в группу «DoDoStar». В прошлом году Виктория вместе с подругами вышла в финал российского этапа детского «Евровидения».

Напомним, 23 февраля 2019 года новосибирская школьница вышла на подиум в Милане.