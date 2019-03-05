Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

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В течение этой недели россияне будут активнее прежнего поедать блины; эксперт дала советы, как сделать это блюдо менее вредным.

По данным опроса ВЦИОМ, больше всего жители страны любят есть блины со сметаной – за неё проголосовало 50 % россиян. Второе место, набрав 33 %, заняли варенье и джем, а третье – 23 % – сгущёнка и творог.

Врач-диетолог, основательница одной из московских клиник Лидия Ионова посоветовала людям ради собственного здоровья отдавать предпочтения натуральным продуктам для блинных начинок.

Также можно заменить сметану натуральным йогуртом и добавить к нему зелень с огурцом. При этом, если они будут солёными, то получится подобие греческой закуски. Смешивать йогурт советуют и с ягодами.

Другой рецепт для начинки блинов от диетолога: отварить натуральное место и добавить к нему пассированный лук, морковку, зелень и овощи.

Эксперт обратила внимание на то, какой начинки стоит остерегаться. Особенно тем, кто покупает блины.

«Самая плохая, пожалуй, начинка, это ветчина и сыр. Особенно если мы это покупаем, а не готовим сами, потому что качество и ветчины, и сыра будет достаточно низким – будет даже не сыр, а сырный продукт, что вредно», – рассказала Лидия Ионова «Национальной службе новостей».

Напомним, в феврале Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице.