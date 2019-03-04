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Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничество

Рубрика: общество

04.03.2019 14:54

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Участникам аферы на сумму более 105 миллионов рублей вынесли приговор.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО НПО «Сибсельмаш» Олегу Утиралову и его сообщнику, бывшему владельцу компании «Сибстрой» Андрею Шмакову, обвиняемым в мошенничестве с поддельными документами. Суд вынес приговор о наказании в виде пяти лет лишения свободы условно. Кроме того, оба будут оштрафованы на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сегодня, 4 февраля.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемые в июле 2011 года начали подделывать векселя ОАО НПО «Сибсельмаш». Фальсифицировать документ удалось благодаря доступу к оригинальным ценным бумагам завода. В 2013 году фальшивые векселя были предъявлены в Арбитражном суде Новосибирской области для незаконного приобретения права на имущество ОАО «Сибсельмаш». Сумма ущерба от мошенничества составила 105 282 698 рублей.

Октябрьский районный суд Новосибирска уже в третий раз рассматривает это уголовное дело. Во время первого рассмотрения, которое проходило в 2016 году, мужчины уже были приговорены к условному сроку, но решение суда было обжаловано.

На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств.

Теги: суд мошенничество Сибсельмаш

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сегодня 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

сегодня 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничество

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:14 Наука 0 Коммент.

В квартирах жителей Кузбасса нашли пулемёт «Максим» и снайперскую винтовку

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Гастроли Димы Билана в Новосибирске под вопросом из-за травмы певца

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Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

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