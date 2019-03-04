Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничество

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Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничествоРубрика: общество
04.03.2019 14:54
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Участникам аферы на сумму более 105 миллионов рублей вынесли приговор.
Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО НПО «Сибсельмаш» Олегу Утиралову и его сообщнику, бывшему владельцу компании «Сибстрой» Андрею Шмакову, обвиняемым в мошенничестве с поддельными документами. Суд вынес приговор о наказании в виде пяти лет лишения свободы условно. Кроме того, оба будут оштрафованы на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сегодня, 4 февраля.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемые в июле 2011 года начали подделывать векселя ОАО НПО «Сибсельмаш». Фальсифицировать документ удалось благодаря доступу к оригинальным ценным бумагам завода. В 2013 году фальшивые векселя были предъявлены в Арбитражном суде Новосибирской области для незаконного приобретения права на имущество ОАО «Сибсельмаш». Сумма ущерба от мошенничества составила 105 282 698 рублей.
Октябрьский районный суд Новосибирска уже в третий раз рассматривает это уголовное дело. Во время первого рассмотрения, которое проходило в 2016 году, мужчины уже были приговорены к условному сроку, но решение суда было обжаловано.
На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств.
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