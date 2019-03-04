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Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

Рубрика: общество

04.03.2019 16:04

фото со страницы Сергея Головина в соцсети facebook

Руководитель института СО РАН освобождён от должности за наличие немецкого паспорта. 

Директор Института гидродинамики СО РАН Сергей Головин освобождён от занимаемой должности из-за гражданства Германии. Об этом Сиб.фм сообщил собственный источник в СО РАН.

Сергей Головин был назначен директором института в июле 2015 года приказом ФАНО. За его кандидатуру проголосовали 70 % избирателей. 

Сергей Головин родился в 1974 году. Получил высшее образование в НГУ по специальности «Механика, прикладная математика». С 1996 года является сотрудником СО РАН. С 2010 по 2015 – заместитель директора института гидродинамики по научной работе. 

«Основные научные результаты Головина С.В.: построение, классификация и исследование классов точных решений для нелинейных уравнений газовой динамики, гидродинамики и магнитогидродинамики на основе систематического применения методов группового анализа дифференциальных уравнений», – сообщается на сайте института. 

Примечательно, что в научных кругах институт гидродинамики называют не иначе как по сокращению: Институт гидродинамики имени Лаврентьева – ИГиЛ. 

Напомним, 12 февраля молодые сотрудники СО РАН написали письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину: они считают, что поспешные решения правительства могут негативно повлиять на развитие сибирской науки. 

Теги: Германия СО РАН

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Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничество

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Учёные нашли лекарство от рака на грядке

сегодня 14:14 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

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