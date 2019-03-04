Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

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Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГРубрика: общество
04.03.2019 16:04
фото со страницы Сергея Головина в соцсети facebook
Руководитель института СО РАН освобождён от должности за наличие немецкого паспорта.
Директор Института гидродинамики СО РАН Сергей Головин освобождён от занимаемой должности из-за гражданства Германии. Об этом Сиб.фм сообщил собственный источник в СО РАН.
Сергей Головин был назначен директором института в июле 2015 года приказом ФАНО. За его кандидатуру проголосовали 70 % избирателей.
Сергей Головин родился в 1974 году. Получил высшее образование в НГУ по специальности «Механика, прикладная математика». С 1996 года является сотрудником СО РАН. С 2010 по 2015 – заместитель директора института гидродинамики по научной работе.
«Основные научные результаты Головина С.В.: построение, классификация и исследование классов точных решений для нелинейных уравнений газовой динамики, гидродинамики и магнитогидродинамики на основе систематического применения методов группового анализа дифференциальных уравнений», – сообщается на сайте института.
Примечательно, что в научных кругах институт гидродинамики называют не иначе как по сокращению: Институт гидродинамики имени Лаврентьева – ИГиЛ.
Напомним, 12 февраля молодые сотрудники СО РАН написали письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину: они считают, что поспешные решения правительства могут негативно повлиять на развитие сибирской науки.
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