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Гастроли Димы Билана в Новосибирске под вопросом из-за травмы певца

Рубрика: культура

04.03.2019 12:02

фото с официальной страницы певца в Instagram

Певец в своём «Инстаграме» написал, что уже с 13 марта планирует проводить небольшие выступления, однако о концерте в Новосибирске пока нет никакой точной информации.

В городе могут отменить фэнтези-шоу известного певца «Планета Билан». Об этом появилась информация в официальной группе мероприятия «ВКонтакте» с одноимённым названием тура. 

На выходных, 2 марта, в группе в соцсети появился пост о переносе тура на осень 2019 года. Организаторы сообщества рассказали, что Дима Билан и корпорация PMI приняли такое решение из-за болезни певца – у него двойной перелом ноги со смещением, сейчас он передвигается на инвалидной коляске. 

В своём «Инстаграме» артист написал, что он хочет вернуться на сцену и показать максимум своих возможностей. «С 13 марта, возможно, буду выходить на маленькие, небольшие площадки», – написал в посте певец. 

В городских кассах kassy.ru оператор рассказал Сиб.фм, что пока изменений в программе нет. Билеты продаются. Концерт должен состоятся в ЛДС «Сибирь» 30 марта в 19:00. 

Напомним, 3 марта 11-летний певец из Новосибирска покорил Меладзе своим костюмом на шоу «Голос.Дети». 

 

Теги: концерт Билан «Планета Билан»

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Лента новостей

Предложить новость

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

сегодня 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

сегодня 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничество

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Учёные нашли лекарство от рака на грядке

сегодня 14:14 Наука 0 Коммент.

В квартирах жителей Кузбасса нашли пулемёт «Максим» и снайперскую винтовку

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Гастроли Димы Билана в Новосибирске под вопросом из-за травмы певца

сегодня 12:02 Культура 0 Коммент.

Электронный гигант Huawei может расположиться в Академгородке

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

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