Гастроли Димы Билана в Новосибирске под вопросом из-за травмы певца

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Гастроли Димы Билана в Новосибирске под вопросом из-за травмы певцаРубрика: культура
04.03.2019 12:02
фото с официальной страницы певца в Instagram
Певец в своём «Инстаграме» написал, что уже с 13 марта планирует проводить небольшие выступления, однако о концерте в Новосибирске пока нет никакой точной информации.
В городе могут отменить фэнтези-шоу известного певца «Планета Билан». Об этом появилась информация в официальной группе мероприятия «ВКонтакте» с одноимённым названием тура.
На выходных, 2 марта, в группе в соцсети появился пост о переносе тура на осень 2019 года. Организаторы сообщества рассказали, что Дима Билан и корпорация PMI приняли такое решение из-за болезни певца – у него двойной перелом ноги со смещением, сейчас он передвигается на инвалидной коляске.
В своём «Инстаграме» артист написал, что он хочет вернуться на сцену и показать максимум своих возможностей. «С 13 марта, возможно, буду выходить на маленькие, небольшие площадки», – написал в посте певец.
В городских кассах kassy.ru оператор рассказал Сиб.фм, что пока изменений в программе нет. Билеты продаются. Концерт должен состоятся в ЛДС «Сибирь» 30 марта в 19:00.
Напомним, 3 марта 11-летний певец из Новосибирска покорил Меладзе своим костюмом на шоу «Голос.Дети».
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