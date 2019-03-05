Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

фото с сайта Новосибирского метрополитена

В преддверии Международного женского дня ансамбль «Музыка для Нас» представит горожанам культурную программу из различных сочинений.

7 марта Новосибирский метрополитен и культурный Фонд «ART-дивизион МедведьНСК.рф» представят пассажирам живой концерт музыки. Классические произведения исполнит ансамбль НОВАТа «Музыка для нас».

Данный ансамбль, как отметили организаторы, создали по инициативе греческого и российского режиссёра Теодора Курентзиса. «Музыка для нас» является проектом, по которому обычной, непросвещённой публике устраивают с помощью музыки экскурсии в прошлое. Ценители же данного искусства найдут для себя в этом удовольствие послушать сочинения редко исполняемых авторов.

В программе концерта будут произведения:

Э. Даль Абако, «Кончерто гроссо» в трёх частях;

А. Вивальди, «Концерт» для флейты пикколо соль мажор в трёх частях;

М. Каццати, «Чакона» для двух скрипок и ансамбля;

Д. Бортнянский, концерт для чембало с оркестром;

А. Вивальди, концерт для фагота и струнных соль минор первая часть;

Мерула, «La Lusignola»;

А. Корелли, «Кончерто Гроссо» ре мажор первая часть.

Мероприятие состоится в 14 часов в переходе между мэрией и краеведческим музеем на станции метро «Площадь Ленина».

Напомним, в декабре артисты театра провели небольшой концерт в новосибирском метрополитене в честь нового тематического вагона поезда.