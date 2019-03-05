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Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

Рубрика: афиша

05.03.2019 07:11

фото с сайта Новосибирского метрополитена

В преддверии Международного женского дня ансамбль «Музыка для Нас» представит горожанам культурную программу из различных сочинений.

7 марта Новосибирский метрополитен и культурный Фонд «ART-дивизион МедведьНСК.рф» представят пассажирам живой концерт музыки. Классические произведения исполнит ансамбль НОВАТа «Музыка для нас».

Данный ансамбль, как отметили организаторы, создали по инициативе греческого и российского режиссёра Теодора Курентзиса. «Музыка для нас» является проектом, по которому обычной, непросвещённой публике устраивают с помощью музыки экскурсии в прошлое. Ценители же данного искусства найдут для себя в этом удовольствие послушать сочинения редко исполняемых авторов.

В программе концерта будут произведения:

  • Э. Даль Абако, «Кончерто гроссо» в трёх частях;
  • А. Вивальди, «Концерт» для флейты пикколо соль мажор в трёх частях;
  • М. Каццати, «Чакона» для двух скрипок и ансамбля;
  • Д. Бортнянский, концерт для чембало с оркестром;
  • А. Вивальди, концерт для фагота и струнных соль минор первая часть;
  • Мерула, «La Lusignola»;
  • А. Корелли, «Кончерто Гроссо» ре мажор первая часть.

Мероприятие состоится в 14 часов в переходе между мэрией и краеведческим музеем на станции метро «Площадь Ленина».

Напомним, в декабре артисты театра провели небольшой концерт в новосибирском метрополитене в честь нового тематического вагона поезда.

Теги: музыка Новосибирский метрополитен

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вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:26 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

вчера 16:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:54 Общество 0 Коммент.

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