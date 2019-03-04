Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

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На данный момент ещё несколько десятков человек больны корью, а также восемь учреждений закрыты на карантин.

Сегодня, 4 марта, в Новосибирске врачи наблюдают за состоянием 30 больных корью. Ситуацию контролирует региональный минздрав; его глава Константин Хальзов заявил, что медорганизации готовы к иммунизации против данного заболевания.

Также сейчас закрыты на карантин восемь учреждений. На прошлой недели их было 13. Министр уверен: очаг кори в городе им удалось ликвидировать.

Горожанам ставят прививки бесплатно в учреждениях, где они закреплены по месту проживания, учёбы или работы.

«Жителям региона настоятельно рекомендуется проведение иммунизации против кори. Это особенно важно при планировании поездок и путешествий за границу», — заявил Константин Хальзов.

Напомним, в феврале вспышка кори произошла в баптистской общине, где люди в силу своих религиозных позиций отказываются от прививок