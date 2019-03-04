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Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

Рубрика: общество

04.03.2019 19:23

фото с сайта pixabay.com

На данный момент ещё несколько десятков человек больны корью, а также восемь учреждений закрыты на карантин.

Сегодня, 4 марта, в Новосибирске врачи наблюдают за состоянием 30 больных корью. Ситуацию контролирует региональный минздрав; его глава Константин Хальзов заявил, что медорганизации готовы к иммунизации против данного заболевания.

Также сейчас закрыты на карантин восемь учреждений. На прошлой недели их было 13. Министр уверен: очаг кори в городе им удалось ликвидировать.

Горожанам ставят прививки бесплатно в учреждениях, где они закреплены по месту проживания, учёбы или работы.

«Жителям региона настоятельно рекомендуется проведение иммунизации против кори. Это особенно важно при планировании поездок и путешествий за границу», — заявил Константин Хальзов.

Напомним, в феврале вспышка кори произошла в баптистской общине, где люди в силу своих религиозных позиций отказываются от прививок

 

Теги: здоровье болезни Минздрав эпидемия

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сегодня 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

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сегодня 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

сегодня 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

сегодня 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничество

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:14 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

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