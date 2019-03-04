Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

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Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в НовосибирскеРубрика: общество
04.03.2019 19:23
фото с сайта pixabay.com
На данный момент ещё несколько десятков человек больны корью, а также восемь учреждений закрыты на карантин.
Сегодня, 4 марта, в Новосибирске врачи наблюдают за состоянием 30 больных корью. Ситуацию контролирует региональный минздрав; его глава Константин Хальзов заявил, что медорганизации готовы к иммунизации против данного заболевания.
Также сейчас закрыты на карантин восемь учреждений. На прошлой недели их было 13. Министр уверен: очаг кори в городе им удалось ликвидировать.
Горожанам ставят прививки бесплатно в учреждениях, где они закреплены по месту проживания, учёбы или работы.
«Жителям региона настоятельно рекомендуется проведение иммунизации против кори. Это особенно важно при планировании поездок и путешествий за границу», — заявил Константин Хальзов.
Напомним, в феврале вспышка кори произошла в баптистской общине, где люди в силу своих религиозных позиций отказываются от прививок
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