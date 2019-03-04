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Электронный гигант Huawei может расположиться в Академгородке

Рубрика: общество

04.03.2019 11:41

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Исследования сибирских учёных могут быть использованы в новых смартфонах китайской компании.

Представители компании Huawei посетили институты Новосибирского Академгородка. Китайская компания, занимающая второе место в мире по производству смартфонов, заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими учёными. Об этом сообщает «Наука в Сибири» сегодня, 4 февраля.

Основной целью прошедших переговоров являются сотрудничество и применение новых открытий в технологиях компании Huawei.

«Нас знают, прежде всего, по активно обновляющейся линейке смартфонов – по их выпуску мы занимаем второе место в мире. Но в последние годы усиливаем исследовательский сектор, всё больше ориентируемся на перспективные достижения фундаментальной науки», – прокомментировал президент Европейского исследовательского института компании Huawei Чжоу Хуа.

В прошлом году в России Huawei занял лидирующую позицию по продажам устройств, заняв 24,4 % от всего рынка.

Делегация китайской компании уже посетила несколько институтов СО РАН, сейчас готовится соглашение о сотрудничестве. Кроме того, обсуждался вопрос открытия постоянного исследовательского подразделения компании Huawei на территории Академгородка.

Напомним, предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0».

Теги: технологии Китай мобильная связь СО РАН

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Предложить новость

Электронный гигант Huawei может расположиться в Академгородке

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна Универсиады в Красноярске

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

вчера 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали первые три медали на Универсиаде-2019

вчера 11:56 Общество 0 Коммент.

Вылет самолёта в Кемерове отложен из-за сообщения о бомбе

вчера 10:40 Хроника 0 Коммент.

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