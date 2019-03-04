Электронный гигант Huawei может расположиться в Академгородке

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Исследования сибирских учёных могут быть использованы в новых смартфонах китайской компании.

Представители компании Huawei посетили институты Новосибирского Академгородка. Китайская компания, занимающая второе место в мире по производству смартфонов, заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими учёными. Об этом сообщает «Наука в Сибири» сегодня, 4 февраля.

Основной целью прошедших переговоров являются сотрудничество и применение новых открытий в технологиях компании Huawei.

«Нас знают, прежде всего, по активно обновляющейся линейке смартфонов – по их выпуску мы занимаем второе место в мире. Но в последние годы усиливаем исследовательский сектор, всё больше ориентируемся на перспективные достижения фундаментальной науки», – прокомментировал президент Европейского исследовательского института компании Huawei Чжоу Хуа.

В прошлом году в России Huawei занял лидирующую позицию по продажам устройств, заняв 24,4 % от всего рынка.

Делегация китайской компании уже посетила несколько институтов СО РАН, сейчас готовится соглашение о сотрудничестве. Кроме того, обсуждался вопрос открытия постоянного исследовательского подразделения компании Huawei на территории Академгородка.

Напомним, предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0».