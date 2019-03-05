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МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

Рубрика: общество

05.03.2019 10:58

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Министанок для сотрудников полиции получил шифрованное название «Отгадка 1».

Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России разместило на сайте государственных закупок документ о принятии заявок на разработку нового оборудования для полицейских. Переносное устройство должно позволить сотрудникам правоохранительных органов моментально делать копии ключей. 

Сумма разработки и производства спецоборудования по документам составила 32 миллиона рублей. Приём заявок на участие в конкурсе начался 4 марта и закончится 2 апреля. Новое оборудование должно быть готово до 30 ноября 2020 года.

Напомним, 3 марта В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД.

 

Теги: госзакупки МВД

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сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:11 Афиша 0 Коммент.

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Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Неустойчивая погода и сильный ветер будут в ближайшие дни в Новосибирске

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

вчера 17:26 Бизнес 0 Коммент.

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