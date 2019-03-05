МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

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МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключейРубрика: общество
05.03.2019 10:58
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Министанок для сотрудников полиции получил шифрованное название «Отгадка 1».
Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России разместило на сайте государственных закупок документ о принятии заявок на разработку нового оборудования для полицейских. Переносное устройство должно позволить сотрудникам правоохранительных органов моментально делать копии ключей.
Сумма разработки и производства спецоборудования по документам составила 32 миллиона рублей. Приём заявок на участие в конкурсе начался 4 марта и закончится 2 апреля. Новое оборудование должно быть готово до 30 ноября 2020 года.
Напомним, 3 марта В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД.
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