Неустойчивая погода и сильный ветер будут в ближайшие дни в Новосибирске

фото с сайта pixabay.com

Перепады температур могут спровоцировать наледи и сосульки на зданиях в городе; мэрия просит срочно очистить крыши от снега.

Согласно Западно-Сибирскому Гидрометцентру, ближайшие три дня, с 5 по 7 марта, в Новосибирске будет неустойчивая погода и порывистый западный ветер.

Этой ночью, на 5 марта, температура составит -1…-3 градуса. В течении же дня похолодает до -4...-6 градусов. Ветер будет 8-13 метров в секунду с порывами до 18. Прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и сильную гололедицу на дорогах.

6 марта сильно похолодает в ночное время до -8…-10 градусов. Днём ожидается -2…-4 градуса, небольшой мокрый снег. Ветер 4-8 метров в секунду с порывами до 14.

В ночь на 7 марта синоптики обещают -8…-10 градусов. Днём температура составит -2…-4 градуса. Ветер в городе будет 4-9 метров в секунду с порывами до 14. Также днём снова будет идти мокрый снег.

Мэрия Новосибирска предупреждает, что в ближайшие дни на зданиях в городе могут образоваться наледи и сосульки.

«Руководителям управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда и владельцам торговых и промышленных зданий необходимо обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по очистке от снега и сосулек, организовать работу по предупреждению и выставлению ограждений в возможных местах схода снега и наледей», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 4 февраля в Новосибирске следственный комитет начал проверку после падения козырька на двух женщин.