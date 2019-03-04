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Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

Рубрика: общество

04.03.2019 09:23

Фото из группы S7 Airlines в социальной сети «ВКонтакте»

Первое место в рейтинге российских авиакомпаний занял «Аэрофлот», третье – «Победа».

Новосибирская авиакомпания заняла второе место в списке лучших авиакомпаний по версии премии Momondo Open World Award. Её обогнала компания «Аэрофлот», а замыкает тройку лидеров «Победа». 

Рейтинг был составлен на основании мнения самих туристов. В голосовании участвовало 13,5 тысячи путешественников из России.

Также россияне выбрали лучшие места для путешествий. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором – Байкал, а на третьем – Сочи. Новосибирск не попал в первую десятку этого списка.

Напомним, 5 февраля 2019 года Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма.

Теги: рейтинги самолёт

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Предложить новость

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сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна Универсиады в Красноярске

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

вчера 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Таксист отбил омичку от своры бездомных собак

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