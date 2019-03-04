Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

Фото из группы S7 Airlines в социальной сети «ВКонтакте»

Первое место в рейтинге российских авиакомпаний занял «Аэрофлот», третье – «Победа».

Новосибирская авиакомпания заняла второе место в списке лучших авиакомпаний по версии премии Momondo Open World Award. Её обогнала компания «Аэрофлот», а замыкает тройку лидеров «Победа».

Рейтинг был составлен на основании мнения самих туристов. В голосовании участвовало 13,5 тысячи путешественников из России.

Также россияне выбрали лучшие места для путешествий. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором – Байкал, а на третьем – Сочи. Новосибирск не попал в первую десятку этого списка.

Напомним, 5 февраля 2019 года Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма.