Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

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Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний РоссииРубрика: общество
04.03.2019 09:23
Фото из группы S7 Airlines в социальной сети «ВКонтакте»
Первое место в рейтинге российских авиакомпаний занял «Аэрофлот», третье – «Победа».
Новосибирская авиакомпания заняла второе место в списке лучших авиакомпаний по версии премии Momondo Open World Award. Её обогнала компания «Аэрофлот», а замыкает тройку лидеров «Победа».
Рейтинг был составлен на основании мнения самих туристов. В голосовании участвовало 13,5 тысячи путешественников из России.
Также россияне выбрали лучшие места для путешествий. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором – Байкал, а на третьем – Сочи. Новосибирск не попал в первую десятку этого списка.
Напомним, 5 февраля 2019 года Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма.
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