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Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

Рубрика: общество

04.03.2019 08:13

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА|БИАТЛОН» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Новосибирская спортсменка Евгения Павлова вошла в состав сборной России для участия в чемпионате мира по биатлону. Вместе с ней за медали будут бороться Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклева.

Евгения Павлова на прошедшем в феврале чемпионате Европы завоевала золотую медаль в паре с Дмитрием Малышко. Но в 10-километровой гонке преследования она была шестой, при том что отстрелялась без единого промаха. Чемпионат мира начнётся со смешанной эстафеты, масс-старт состоится 17 марта. 

Напомним, ранее Павлова помогла сборной России одержать историческую победу. 

Теги: спорт Биатлон

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Предложить новость

Электронный гигант Huawei может расположиться в Академгородке

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Макс Фадеев возмутился исполнением гимна Универсиады в Красноярске

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Школьница украла доллары и евро у жительницы Новосибирска

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

вчера 14:52 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина передал лжебанкиру личные данные и потерял 90 тысяч рублей

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

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