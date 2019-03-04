Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА|БИАТЛОН» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Новосибирская спортсменка Евгения Павлова вошла в состав сборной России для участия в чемпионате мира по биатлону. Вместе с ней за медали будут бороться Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклева.

Евгения Павлова на прошедшем в феврале чемпионате Европы завоевала золотую медаль в паре с Дмитрием Малышко. Но в 10-километровой гонке преследования она была шестой, при том что отстрелялась без единого промаха. Чемпионат мира начнётся со смешанной эстафеты, масс-старт состоится 17 марта.

Напомним, ранее Павлова помогла сборной России одержать историческую победу.