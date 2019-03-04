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Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мираРубрика: общество
04.03.2019 08:13
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА|БИАТЛОН» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.
Новосибирская спортсменка Евгения Павлова вошла в состав сборной России для участия в чемпионате мира по биатлону. Вместе с ней за медали будут бороться Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклева.
Евгения Павлова на прошедшем в феврале чемпионате Европы завоевала золотую медаль в паре с Дмитрием Малышко. Но в 10-километровой гонке преследования она была шестой, при том что отстрелялась без единого промаха. Чемпионат мира начнётся со смешанной эстафеты, масс-старт состоится 17 марта.
Напомним, ранее Павлова помогла сборной России одержать историческую победу.
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Лента новостей
Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира
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