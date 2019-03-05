Новосибирская ГЭС стала мощнее

Фото предоставлены ПАО «РусГидро»

Гидроэнергетики Новосибирска ввели в работу новую турбину, благодаря которой мощность ГЭС увеличилась на 5 МВт.

Установленная мощность Новосибирской ГЭС с 1 марта 2019 года выросла на 5 МВт и теперь составляет 485 МВт. Это стало результатом техперевооружения гидроагрегата № 7 в рамках реализации Программы комплексной модернизации ПАО «РусГидро».

Как рассказали в пресс-службе Новосибирской ГЭС, гидроагрегат с новой турбиной введён в промышленную эксплуатацию 5 июля 2018 года. Результаты проведённых испытаний подтвердили возможность увеличения мощности гидроагрегата с 65 до 70 МВт.

Новая гидротурбина имеет улучшенную конструкцию рабочего колеса, благодаря чему достигается высокая степень экологической безопасности. Управление новой турбиной гидроагрегата осуществляется современной микропроцессорной системой, которая включает в себя технологические защиты, термо- и виброконтроль, сигнализацию и мониторинг узлов с выводом всей информации на верхний уровень автоматизированной системы управления ГЭС.

«Помимо увеличения установленной мощности, техперевооружение гидроагрегата позволяет перейти на новый уровень эксплуатации оборудования, сократить сроки ежегодных текущих ремонтов в два раза. Интеграция систем управления гидроагрегатом в единую систему управления технологическими процессами позволяет повысить информативность и быстродействие при принятии решений оперативным персоналом станции по ведению режимов оборудования, производству оперативных переключений, предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций», – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Андрей Колабин.

В настоящее время работы завершены на шести гидроагрегатах Новосибирской ГЭС. Последний – седьмой – будет введён в эксплуатацию в мае текущего, 2019 года. После завершения техперевооружения и перемаркировки всех семи гидроагрегатов установленная мощность Новосибирской ГЭС составит 490 МВт.

Напомним, в феврале 2019 года Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодом.