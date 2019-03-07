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Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

Рубрика: общество

07.03.2019 10:28

фото с сайта delfinary.ru/

В течение двух месяцев при покупке нескольких билетов в новосибирский дельфинарий ещё один можно получить бесплатно или с большой скидкой.

В новосибирском центре «Дельфиния» началась распродажа билетов. Теперь интересно провести выходные всей семьей и полюбоваться на морских обитателей можно с экономией для личного бюджета. А мартовские праздники и школьные каникулы дают дополнительную возможность сделать свободное время незабываемым: талантливые морские «артисты», приехавшие в Сибирь за тысячи километров от мест обитания, понравятся и родителям, и их ребятишкам. 

Как рассказали в пресс-службе центра океанографии и морской биологии, сейчас здесь действуют скидки на коллективное семейное посещение. При покупке двух билетов шоу с дельфинами, третий можно получить со скидкой 50%. А при покупке трёх билетов – четвёртый достанется бесплатно. 

Вместе с детьми можно посмотреть на полярных китов – белух, на морских львов и моржей. А с дельфинами – еще и поиграть в мяч и сфотографироваться. Хоть эти животные и считаются хищниками, они очень любопытные и дружелюбные. Также в центре есть океанариум и открытый аквариум, в котором живут обитатели разных морей и океанов. 

Акция закончится 29 апреля этого года и действует только при покупке билетов от 1000 рублей в кассах «Дельфинии». 

Новосибирский дельфинарий открылся в 2016 году и является первым таким проектом, реализованным за Уралом. Объём воды в аквариумах составляет почти 2,7 миллионов литров. Самые любознательные могут записаться в центр на уроки морской биологии и научные программы или посетить экскурсию.

Напомним, в прошлом году новые морские артисты в первый раз вышли на сцену дельфинария. 

Теги: Дельфиния дельфинарий скидки

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В России могут появиться платные вытрезвители

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В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

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вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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