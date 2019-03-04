Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

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В Искитиме мужчина долгие годы исправно перечислял деньги на содержание мальчика, которого считал родным сыном; но оказалось, что всё это время мать ребёнка водила его за нос.

14 лет мужчина ответственно, без задержек, выплачивал четверть своих доходов на алименты несовершеннолетнему сыну. Также он регулярно виделся с ребёнком, пока однажды у него не появились сомнения в их родственной связи. Тогда он решил провести генетическую экспертизу.

Результаты показали, что он действительно не является биологическим отцом этому ребёнку. Это помогло ему через суд добиться отмены алиментов. Но на этом дело ещё не закончено — матери мальчика придётся ответить за свой обман.



«В перспективе судебным приставам, возможно, придётся взыскивать сумму перечисленных алиментов уже с матери ребенка, так как, по словам обманутого мужчины, он подумывает о возмещении уплаченных им денежных средств», — сообщили в пресс-службе УФССП по области.

Напомним, в начале марта стало известно, как приставы поймали должника по алиментам во время процедуры в новосибирском салоне красоты.