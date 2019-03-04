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Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

Рубрика: общество

04.03.2019 20:45

фото с сайта youla.ru

На новосибирском разделе сайта бесплатных объявлений появилось немало предложений, связанных с Масленицей.

На сайте «Юла» появилось несколько тематических предложений от предприимчивых горожан. Так, они продают главный символ текущей недели (после блина) — чучело Масленицы. Средняя её цена составляет 1,5 тысячи рублей. По заявлению продавцов, она сделана только из натуральных материалов. Также можно заказать чучело нужно высоты. Но чем выше оно, тем дороже.

Для украшения дома местные мастера предлагают приобрести маленькую куклу-оберег в виде Масленицы за 300 рублей.

«Можете сжечь,подарить близкому человеку, как символ весны или на 8 марта, а можете оставить играть ребенку», — отметил продавец.

Нашлись и те, кто готов испечь блины и даже продать их поштучно. Цена одного блина — 10 рублей.

Организация и проведение народных масленичных гуляний обойдётся новосибирцам в 8,5 тысяч рублей. Автор объявления на сайте устроит за эти деньги программу с аниматорами, музыкой, едой, играми, ярмарками, лотереями и, конечно, сжиганием чучела.


Нашлось на «Юле» и предложение заработать во время Масленицы, поучаствовав в проведении праздника. Только вот размер зарплаты автор объявления не уточнил.

Напомним, 4 марта в Новосибирске начались масленичные гуляния.

Теги: праздники торговля

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сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

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