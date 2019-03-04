В Новосибирске начались масленичные гуляния

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В праздник обязательно нужно приготовить главное блюдо – блины, и посетить своих дальних родственников.

В городе началась масленичная неделя. В этом году она продлится с 4 по 10 марта.

Праздник отмечают в течение недели, а на следующий день наступает Прощёное воскресенье – нужно попросить прощения у всех тех, перед кем ты виноват. После этого следует Великий пост. В 2019 году он продлится с 11 марта по 27 апреля. Цель праздника – подготовка к Пасхе. В эти дни нужно исключить из рациона питания все виды мяса, полуфабрикаты, молочные продукты, яйца и алкоголь. Вместо них должна преобладать растительная пища. Стоит включить в меню орехи, сухофрукты и различные крупы.

Масленица – это языческий праздник с множеством правил и обрядов. Обычно в это время люди накрывают столы, готовят вкусную еду и веселятся. Традиция так сильно укрепилась в народе, что мы до сих пор отмечаем этот праздник, несмотря на то, что церковь этого не приемлет. Масленица совпадает с православной сырной седмицей. К сжиганию чучел церковь тоже не имеет никакого отношения.

Изначально смысл праздника заключался в сближении людей – нужно было навестить своих близких и дальних родственников. Сегодня многие представители церкви положительно относятся к масленичным гуляньям. Они считают, что каждый христианин должен сам решать, должен ли он участвовать в этом празднике.

Напомним, в конце февраля Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице.