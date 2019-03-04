«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

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Новый маршрут разработали специально для грузовых самолётов, перевозящих китайские товары.

Новое направление грузоперевозок заработает уже в этом месяце, самолет будет летать по направлению Москва – Нанкин. Дополнительный рейс присоединится к четырём уже существующим: в Ханчжоу из Новосибирска и Казани, в Чженчжоу из Новосибирска и в Харбин из Екатеринбурга.

На долю присылаемых из-за границы посылок приходится около 90 % китайских товаров, причем львиная их доля – это интернет-заказы, сообщает «Почта России».

«В прошлом году мы зафиксировали как рекордное количество иностранных посылок, так и рекордное количество отправлений из Китая – последнее увеличилось на 26 % до 320 миллионов штук», – рассказал и. о. заместителя генерального директора «Почты России» по логистике Игорь Чебунин.

Самолеты «Почты России» в 2018 году сделали 182 вылета из Китая, привезя в РФ почти четыре млн килограммов посылок, уточнил Чебунин. Увеличивающиеся объёмы почты и вызвали потребность в новом авианаправлении.

Напомним, регистрация на рейсы через интернет не всегда безопасна для пассажиров.