«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

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«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из КитаяРубрика: бизнес
04.03.2019 17:26
фото с сайта pixabay.com
Новый маршрут разработали специально для грузовых самолётов, перевозящих китайские товары.
Новое направление грузоперевозок заработает уже в этом месяце, самолет будет летать по направлению Москва – Нанкин. Дополнительный рейс присоединится к четырём уже существующим: в Ханчжоу из Новосибирска и Казани, в Чженчжоу из Новосибирска и в Харбин из Екатеринбурга.
На долю присылаемых из-за границы посылок приходится около 90 % китайских товаров, причем львиная их доля – это интернет-заказы, сообщает «Почта России».
«В прошлом году мы зафиксировали как рекордное количество иностранных посылок, так и рекордное количество отправлений из Китая – последнее увеличилось на 26 % до 320 миллионов штук», – рассказал и. о. заместителя генерального директора «Почты России» по логистике Игорь Чебунин.
Самолеты «Почты России» в 2018 году сделали 182 вылета из Китая, привезя в РФ почти четыре млн килограммов посылок, уточнил Чебунин. Увеличивающиеся объёмы почты и вызвали потребность в новом авианаправлении.
Напомним, регистрация на рейсы через интернет не всегда безопасна для пассажиров.
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