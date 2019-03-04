Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

фото с сайта 54.mchs.gov.ru

На прошедших выходных на пульт дежурного МСЧ поступило два сообщения о помощи – сотрудники отправили на поиски несколько оперативных групп.

В Новосибирском районе спасатели 3 марта выехали на экстренный вызов: сигнал поступил от мужчины с маленьким ребёнком. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Мужчина, у которого сломался снегоход, подал сигнал о бедствии. На поиски отправили несколько групп. Потерявшихся нашли в 1,5 километра от села Полковниково. Сотрудники МЧС отвезли их домой. Никто не пострадал.

В этот же день поздно вечером поступил ещё один звонок. Пенсионер застрял в подтаявшем снегу на своей машине. Он находился недалеко от Новосибирского водохранилища. Спасатели отвезли мужчину в деревню Бурмистрово Искитимского района. Пострадавший не нуждался в медпомощи.

Напомним, 21 февраля в центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки.