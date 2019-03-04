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После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

Рубрика: проиcшествия

04.03.2019 18:30

фото с сайта 2gis.ru

На двух жительниц Новосибирска упала часть крыльца одного из местных заведений – теперь его проверят правоохранительные органы.

Следственный отдел по Ленинскому району начал уголовно-процессуальную проверку по статьям «Нарушение правил охраны труда» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Это связано с инцидентом, произошедшим вчера, 3 марта, на улице Пермитина, 34.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сотрудниц банкетного зала «La creme» упал козырёк крыльца данного заведения. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. 

Также известно, что пострадавшие не получили серьёзных травм.

Напомним, в октябре 2017 года жительница Алтайского края отсудила у управляющей компании полмиллиона рублей за полученные неизгладимые шрамы – ураганный ветер сдул на неё раму и осколки стекла с козырька подъезда.

Теги: Следственный комитет проверки

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сегодня 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

сегодня 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

сегодня 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

сегодня 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:14 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

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