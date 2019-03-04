После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

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На двух жительниц Новосибирска упала часть крыльца одного из местных заведений – теперь его проверят правоохранительные органы.

Следственный отдел по Ленинскому району начал уголовно-процессуальную проверку по статьям «Нарушение правил охраны труда» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Это связано с инцидентом, произошедшим вчера, 3 марта, на улице Пермитина, 34.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сотрудниц банкетного зала «La creme» упал козырёк крыльца данного заведения. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Также известно, что пострадавшие не получили серьёзных травм.

Напомним, в октябре 2017 года жительница Алтайского края отсудила у управляющей компании полмиллиона рублей за полученные неизгладимые шрамы – ураганный ветер сдул на неё раму и осколки стекла с козырька подъезда.