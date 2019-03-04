Прокуратура Кузбасса запретила продавать леопарда

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По требованию прокуратуры Кемеровской области и по решению суда будет заблокирован сайт, разместивший объявление о продаже редкого хищника.

Заводской районный суд города Кемерово вынес постановление об блокировке сайта с объявлением о продаже леопарда.

Два вида леопарда – амурский и переднеазиатский, в соответствии с российским законодательством, имеют первую категорию статуса редкости. Данные виды кошачьих занесены в Красную книгу Российской Федерации, так как находятся на грани исчезновения. Любые действия, направленные на уменьшение популяции видов и их изъятие из естественной среды обитания, считаются незаконными.

Ни в прокуратуре Кемеровской области, ни в суде Заводского района Сиб.фм не смогли ответить на вопрос, о каком из видов леопарда и о блокировке какого сайта идёт речь.

Напомню, 22 февраля Сиб.фм рассказывал о том, что в фотоловушки в горах Алтая попали краснокнижные снежные барсы.