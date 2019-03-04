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Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

Рубрика: общество

04.03.2019 09:55

фото с сайта krsk2019.ru

3 марта в Красноярске был первый медальный день Универсиады-2019 – наши спортсмены смогли заработать 12 наград.

2 марта в Красноярске стартовали всемирные молодёжные игры по зимним видам спорта в Красноярске. 3 марта первые участники получили первые медали. Россияне успели заработать 12 наград в дисциплинах «лыжные гонки», «сноуборд» и «фристайл». Из них – четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых. 

Особенное хорошо наши спортсмены показали себя в лыжных гонках – и в мужском, и в женском забеге все три места были заняты российскими спортсменами:

Лыжные гонки:

Женщины

5 километров, классический стиль:

1. Алиса Жамбалова (Россия).

2. Екатерина Смирнова (Россия).

3. Яна Кирпиченко (Россия).

Мужчины

10 км, классический стиль:

1. Иван Якимушкин (Россия).

2. Антон Тимашов (Россия).

3. Иван Кириллов (Россия).

В общем медальном зачёте на данный момент россияне удерживают лидерство. Далее следует Швейцария: 3 медали — золото, серебро и бронза. 

По правилам игр, к участию допускаются студенты или выпускники, продолжающие обучение в вузах, не старше 25 лет. 

Напомним, о проведении Универсиады в Красноярске стало известно в Январе 2014 года; стоимость ей проведения оценили в 50 миллиардов рублей. 

 

Теги: лыжи Сибирь спорт сноуборд Красноярский край СФО Универсиада борд

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сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

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