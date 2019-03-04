Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

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Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019Рубрика: общество
04.03.2019 09:55
фото с сайта krsk2019.ru
3 марта в Красноярске был первый медальный день Универсиады-2019 – наши спортсмены смогли заработать 12 наград.
2 марта в Красноярске стартовали всемирные молодёжные игры по зимним видам спорта в Красноярске. 3 марта первые участники получили первые медали. Россияне успели заработать 12 наград в дисциплинах «лыжные гонки», «сноуборд» и «фристайл». Из них – четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых.
Особенное хорошо наши спортсмены показали себя в лыжных гонках – и в мужском, и в женском забеге все три места были заняты российскими спортсменами:
Лыжные гонки:
Женщины
5 километров, классический стиль:
1. Алиса Жамбалова (Россия).
2. Екатерина Смирнова (Россия).
3. Яна Кирпиченко (Россия).
Мужчины
10 км, классический стиль:
1. Иван Якимушкин (Россия).
2. Антон Тимашов (Россия).
3. Иван Кириллов (Россия).
В общем медальном зачёте на данный момент россияне удерживают лидерство. Далее следует Швейцария: 3 медали — золото, серебро и бронза.
По правилам игр, к участию допускаются студенты или выпускники, продолжающие обучение в вузах, не старше 25 лет.
Напомним, о проведении Универсиады в Красноярске стало известно в Январе 2014 года; стоимость ей проведения оценили в 50 миллиардов рублей.
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