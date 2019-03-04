Следком назвал официальную причину смерти Децла

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Следком назвал официальную причину смерти ДецлаРубрика: общество
04.03.2019 21:58
ФОТО ИЗ ГРУППЫ "ПАМЯТЬ | ДЕЦЛ | КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ" В СОЦСЕТИ "ВКОНТАКТЕ"
Эксперты подтвердили предполагаемую причину смерти известного артиста.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что Кирилл Толмацкий, известный как Децл, погиб из-за сердечной недостаточности. Вызвана же она была осложнением после сердечно-сосудистого заболевания.
«Каких-либо повреждений на теле музыканта не выявлено», — сообщили в пресс-службе следственного комитета по Удмуртии.
Артист скончался после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. Ранее мать Кирилла Толмакого, Ирина Толмацкая, заявляла, что в перед смертью её сын много работал и жаловался на здоровье.
Напомним, в феврале друг Кирилла Толмацкого Андрей Разин заявил, что рэпер умер не своей смертью.
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