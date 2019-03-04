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Следком назвал официальную причину смерти Децла

Рубрика: общество

04.03.2019 21:58

ФОТО ИЗ ГРУППЫ "ПАМЯТЬ | ДЕЦЛ | КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ" В СОЦСЕТИ "ВКОНТАКТЕ"

Эксперты подтвердили предполагаемую причину смерти известного артиста.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что Кирилл Толмацкий, известный как Децл, погиб из-за сердечной недостаточности. Вызвана же она была осложнением после сердечно-сосудистого заболевания.

«Каких-либо повреждений на теле музыканта не выявлено», — сообщили в пресс-службе следственного комитета по Удмуртии.

Артист скончался после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. Ранее мать Кирилла Толмакого, Ирина Толмацкая, заявляла, что в перед смертью её сын много работал и жаловался на здоровье.

Напомним,  в феврале друг Кирилла Толмацкого Андрей Разин заявил, что рэпер умер не своей смертью.

 

Теги: знаменитости музыка Следственный комитет

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Предложить новость

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сегодня 20:18 Общество 0 Коммент.

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сегодня 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

сегодня 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

сегодня 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

сегодня 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничество

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Учёные нашли лекарство от рака на грядке

сегодня 14:14 Наука 0 Коммент.

В квартирах жителей Кузбасса нашли пулемёт «Максим» и снайперскую винтовку

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Гастроли Димы Билана в Новосибирске под вопросом из-за травмы певца

сегодня 12:02 Культура 0 Коммент.

Электронный гигант Huawei может расположиться в Академгородке

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

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