Следком назвал официальную причину смерти Децла

ФОТО ИЗ ГРУППЫ "ПАМЯТЬ | ДЕЦЛ | КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ" В СОЦСЕТИ "ВКОНТАКТЕ"

Эксперты подтвердили предполагаемую причину смерти известного артиста.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что Кирилл Толмацкий, известный как Децл, погиб из-за сердечной недостаточности. Вызвана же она была осложнением после сердечно-сосудистого заболевания.

«Каких-либо повреждений на теле музыканта не выявлено», — сообщили в пресс-службе следственного комитета по Удмуртии.

Артист скончался после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. Ранее мать Кирилла Толмакого, Ирина Толмацкая, заявляла, что в перед смертью её сын много работал и жаловался на здоровье.

Напомним, в феврале друг Кирилла Толмацкого Андрей Разин заявил, что рэпер умер не своей смертью.